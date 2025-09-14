Kallasa: sarunas ar Krieviju par Ukrainas teritoriju atdošanu - tas ir slazds, situācija atgādina 1938. gadu
Eiropas Savienības diplomātijas vadītāja Kaja Kallasa norādīja, ka Putins pieprasa Ukrainas teritorijas, ko krievu okupanti pat nekontrolē.
Jebkuras sarunas ar Krieviju par teritoriālām koncesijām Ukrainai ir slazds, sarunā ar "Redaktionsnetzwerk Deutschland" žurnālistiem sacīja Eiropas diplomātijas vadītāja Kaja Kallasa.
Viņa paskaidroja, ka Maskava rīkojas pēc tipiskas shēmas: tā izvirza prasības attiecībā uz teritorijām, kas tai nekad nav piederējušas, pēc tam ķeras pie draudiem un ultimātiem, pēc kā Rietumos parādās balsis, kas piedāvā Kremlim tieši to, kas tam sākotnēji nemaz nebija.
Amatpersona uzsvēra, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins vēlas iegūt teritorijas, ko okupanti pat nekontrolē. Pēc politiķes teiktā, pašreizējā situācija atgādina 1938. gadu, kad Čehoslovākiju, nesaņēmusi atbalstu no sabiedrotajiem, okupēja nacistiskā Vācija.
Kallasa norādīja, ka Ukrainas krišanas gadījumā būs apdraudēta visa kontinenta drošība, un aicināja mācīties no vēstures mācībām. Kallasa arī sacīja, ka Brisele strādā pie 19. sankciju paketes pret Krieviju. Pēc viņas teiktā, esošie ierobežojumi Krievijas ekonomikai ir izmaksājuši 450 miljonus dolāru, un ES apspriež "daudzus radošus risinājumus", lai vēl vairāk izdarītu spiedienu uz Kremli.
Saskaņā ar Krievijas ierosināto vienošanos Ukraina pilnībā atkāptos no Doneckas un Luhanskas apgabaliem apmaiņā pret Krievijas solījumu iesaldēt frontes līnijas dienvidu Hersonas un Zaporižjas apgabalos, norādīja avoti.
Kijiva jau ir noraidījusi atkāpšanos no Ukrainas teritorijas.