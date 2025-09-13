Tramps paziņo ultimātu Eiropai: ASV nenoteiks sankcijas Krievijai, kamēr NATO nepārtrauks pirkt Krievijas naftu
NATO valstīm jāpārtrauc pirkt Krievijas nafta, pirms ASV Krievijai nosaka sankcijas, sestdien platformā "Truth Social" pauda ASV prezidents Donalds Tramps.
"Es esmu gatavs piemērot plaša mēroga sankcijas Krievijai, kad visas NATO valstis vienosies un sāks darīt to pašu un kad visas NATO valstis pārtrauks pirkt naftu no Krievijas," klāstīja Tramps.
"Šāda rīcība, kā arī NATO grupas lēmums noteikt 50-100% tarifus Ķīnai, kas tiks pilnībā atcelti, tiklīdz karš būs beidzies, ievērojami palīdzēs izbeigt šo nāvējošo, bet muļķīgo karu," piebilda ASV prezidents.
"Ķīnai ir ļoti spēcīga kontrole pār Krieviju", un "šie spēcīgie tarifi šo kontroli izjauks", norādīja Tramps. "Ja NATO rīkosies tā, kā es saku, karš ātri beigsies, un visas dzīvības tiks glābtas."
Tiek ziņots, ka Tramps drīzumā atkal varētu tikties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, un tas varētu notikt Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociācijas (ASEAN) samitā oktobrī Malaizijā. Kremlis un Baltais nams pagaidām nav komentējuši šo Malaizijas valdības oficiālās ziņu aģentūras "Bernama" informāciju. Pasākumā piedalīsies arī Ķīnas premjerministrs Li Cjans, Brazīlijas prezidents Luīss Ināsiu Lula da Silva un Dienvidāfrikas prezidents Sirils Ramafosa, vēsta "Bernama".
Jūlijā Kualalumpurā jau notika ASEAN ministru sanāksme. Tajā tikās Krievijas un ASV ārlietu resoru vadītāji Sergejs Lavrovs un Marko Rubio. Putins un Tramps pēdējo reizi tikās 15.augustā Aļaskā, viņiem bijušas arī vairākas telefonsarunas. Līderi runājuši par veidiem, kā izbeigt Krievijas-Ukrainas karu. Mēneša laikā pēc samita karadarbība nav pārtraukta. Gluži pretēji, 7.septembrī Krievija veica vismasīvāko triecienu Ukrainai visā kara laikā, raidot 805 dronus un 13 raķetes.