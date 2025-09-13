Tramps atkal varētu tikties ar Putinu
Krievijas diktators Vladimirs Putins un ASV prezidents Donalds Tramps varētu tikties Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociācijas (ASEAN) samitā oktobrī Malaizijā, vēsta Malaizijas valdības oficiālā ziņu aģentūra "Bernama".
Saskaņā ar aģentūras ziņām samitu apmeklēs abi politiķi. Kremlis un Baltais nams pagaidām nav komentējuši šo informāciju.
Pasākumā piedalīsies arī Ķīnas premjerministrs Li Cjans, Brazīlijas prezidents Luīss Ināsiu Lula da Silva un Dienvidāfrikas prezidents Sirils Ramafosa, vēsta "Bernama".
Jūlijā Kualalumpurā jau notika ASEAN ministru sanāksme. Tajā tikās Krievijas un ASV ārlietu resoru vadītāji Sergejs Lavrovs un Marko Rubio.
Putins un Tramps pēdējo reizi tikās 15.augustā Aļaskā, viņiem bijušas arī vairākas telefonsarunas.
Līderi runājuši par veidiem, kā izbeigt Krievijas-Ukrainas karu.
Mēneša laikā pēc samita karadarbība nav pārtraukta. Gluži pretēji, 7.septembrī Krievija veica vismasīvāko triecienu Ukrainai visā kara laikā, raidot 805 dronus un 13 raķetes.