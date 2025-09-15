Florida kļūst par antivakseru paradīzi
Floridā piepildās antivakseru sapnis – tā gatavojas kļūt par pirmo ASV štatu, kas atcels obligāto prasību bērniem saņem vakcīnas, lai drīkstētu apmeklēt valsts skolas.
Štata galvenais veselības uzraugs Džozefs Ladapo, paziņojot par šo plānu, salīdzinājis obligāto vakcināciju ar “verdzību”. “Kas es esmu, lai pateiktu, ko tavam bērnam vajadzētu ievadīt savā ķermenī? Man nav šādu tiesību. Tavs ķermenis ir Dieva dāvana,” klāsta Ladapo.*
Plāns katastrofai
Floridas amatpersonas nav norādījušas konkrētu termiņu vai detaļas, kā tiks atcelti obligātie vakcinācijas noteikumi. Daļu var atcelt tikai ar republikāņu kontrolētā štata parlamenta balsojumu, bet citus ar veselības departamenta lēmumu. Ladapo preses konferencē vairākkārt solīja atcelt “visus, līdz pēdējam”.
Ārsti un veselības organizācijas bieži kritizējušas Ladapo, norādot, ka viņš izplata dezinformāciju. Demokrātu štata deputāte Anna Eskamani šo ieceri sauc par “bezatbildīgu un bīstamu”: “Tas ir topošs sabiedrības veselības katastrofas scenārijs Saules štatā.” Floridas Izglītības asociācija pauž, ka amatpersonas faktiski “traucē skolēnu mācībām un padara skolas mazāk drošas”.
Miljoniem izglābto
Visi ASV štati pieprasa bērniem būt vakcinētiem, lai apmeklētu skolas, taču katram ir atšķirīga kārtība par izņēmumiem. Floridā skolēniem pašlaik obligāti jāsaņem potes pret vairākām slimībām, tostarp vējbakām, B hepatītu, masalām, cūciņām un poliomielītu.
Pasaules Veselības organizācija norāda, ka vakcīnas pēdējos 50 gados izglābušas vismaz 154 miljonus dzīvību, pārsvarā zīdaiņus. ASV Slimību kontroles un profilakses centrs (CDC) uzsver, ka bērnu vakcinācija visā pasaulē ik gadu novērš apmēram četrus miljonus nāves gadījumu.
Centra galvenā ārste Debra Hourija, kura nesen atkāpās no amata, BBC teic, ka Floridas lēmums var novest pie vairāku novēršamu slimību uzliesmojumiem skolēnu vidū. Šajā gripas sezonā ASV no gripas nomira ap 270 bērnu, un apmēram 90% no viņiem nebija vakcinēti.
Bostonas universitātes Jauno infekcijas slimību centra direktore Nahida Bhadelija atgādina, ka Floridā ir liela ceļotāju plūsma, kas veicina infekciju izplatību.
Sākas pretestība
Vairāki demokrātu vadīti štati paziņojuši, ka veido aliansi veselības jautājumos, tostarp imunizācijas jomā, lai pretotos Donalda Trampa administrācijas reformām un izmaiņām sabiedrības veselības programmās.
Vašingtonas, Oregonas un Kalifornijas gubernatori kopīgā paziņojumā kritizē ASV veselības ministra, vakcīnskeptiķa Roberta F. Kenedija neseno lēmumu atlaist ekspertus no Slimību kontroles un profilakses centra vakcinācijas padomes.
* Šādi apgalvojumi ir demagoģiski – dažādu reliģiju pārstāvji, gan kristiešu mācītāji, gan musulmaņu imami un jūdaistu rabīni, norāda, ka cilvēka pienākums ir rūpēties par savu veselību, ja iespējams, novērst slimības, un tam der arī vakcinācija. Protams, ir arī citi viedokļi, taču tie ir pretrunā ar veselo saprātu un arī Svētajiem rakstiem.