Atlaists Nepālas parlaments, martā izsludinātas jaunas vēlēšanas.
Pasaulē
Šodien 22:53
Pēc asiņainajiem protestiem Nepālā atlaists parlaments un izsludinātas vēlēšanas
Piektdienas vakarā atlaists Nepālas parlaments, bet jaunas parlamenta vēlēšanas tiks rīkotas 5.martā, pavēstīja Nepālas prezidenta birojs.
"Pēc premjerministres ieteikuma parlaments ir atlaists. Vēlēšanu datums ir 2026.gada 5.marts," pavēstīja prezidenta preses padomnieks Kirans Poharels.
Piektdien premjerministra amata zvērestu nodeva bijusī Augstākās tiesas priekšsēdētāja Sušila Karki.
Iepriekšējais premjerministrs no amata atkāpās otrdien, kad protestu gaitā tika aizdedzināts parlaments.
Galvaspilsētā Katmandu šonedēļ izraisījās plaši protesti pret korupciju un valdības lēmumu bloķēt daudzus sociālos medijus. Vardarbībā dzīvību zaudēja vismaz 51 cilvēks.
Trešdien armijai izdevās atgūt kontroli pār Katmandu ielām, ieviešot komandanta stundu.