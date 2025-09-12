ASV prezidents Donalds Tramps piedraud bargām sankcijām pret Krieviju.
Pasaulē
Šodien 18:17
Tramps brīdina: pacietība attiecībā uz Putinu strauji izsīkst
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņojis, ka attiecībās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu viņam strauji izsīkst pacietība, un ļāva noprast, ka pret Maskavu iespējamas bargas sankcijas.
Tajā pašā laikā Tramps kārtējo reizi apgalvoja, ka arī Ukrainai esot jāpiekrīt kompromisiem, lai izbeigtu Krievijas uzsākto karu.
Baltā nama saimnieks atkārtoti izteicās, ka "tango nepieciešami divi". "Pārsteidzoši. Kad Putins to vēlas darīt, [Ukrainas prezidents Volodimirs] Zelenskis to nevēlas. Kad to vēlas darīt Zelenskis, to nevēlas Putins. Tagad Zelenskis vēlas, bet Putins ir jautājuma zīme," izteicās Tramps, piebilstot, ka ASV reakcija būšot ļoti, ļoti smaga.
Jaunākie mēģinājumi veidot sarunas starp Krieviju un Ukrainu pašlaik ir apturēti, pēc Kremļa paziņojuma, kas apsūdz Eiropu sarunu procesa kavēšanā.