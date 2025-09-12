Pazudis no Baltkrievijas cietuma atbrīvotais disidents Statkevičs.
Pasaulē
Šodien 16:41
Pazudis no Baltkrievijas cietuma atbrīvotais disidents Statkevičs
Ceturtdien no cietuma atbrīvotais baltkrievu disidents Mikola Starkevičš, kas atteicās atstāt Baltkrieviju, ir pazudis, paziņojusi trimdā dzīvojošā opozīcijas līdere Svjatlana Cihanouska.
Statkevičam, kas 2010. gadā pats startēja prezidenta vēlēšanās, metot izaicinājumu diktatoram Aleksandram Lukašenko, pēc protestiem pret 2020. gada prezidenta vēlēšanu viltošanu tika piespriests 14 gadu cietumsods.
69 gadus vecais opozīcijas veterāns bija starp 52 politieslodzītajiem, kas ceturtdien tika atbrīvoti no Lukašenko totalitārā režīma cietumiem, taču atšķirībā no pārējiem, viņš atteicās atstāt Baltkrieviju.
"Mēs esam ļoti norūpējušies par Mikolas Statkeviča likteni," preses konferencē Viļņā norādīja Cihanouska, piebilstot, ka viņa pašreizējā atrašanās vieta nav zināma.