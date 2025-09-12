Tallinā negaidīti nolaižas pasažieru lidmašīna, kas bija ceļā uz Sanktpēterburgu
Pasažieru lidmašīna, kas lidoja no Ēģiptes Šarm eš Šeihas uz Sanktpēterburgu, šorīt agri no rīta nolaidās Tallinas lidostā, jo Sanktpēterburgas Pulkovas lidosta bija uz laiku slēgta.
"Air Cairo" pasažieru lidmašīna "Airbus A320" šorīt plkst. 4:10 nolaidās Tallinas lidostā, informēja lidostas komunikācijas un mārketinga nodaļas vadītāja Margita Holca. Lidmašīna devās tālāk uz Sanktpēterburgu plkst. 10:23, kad Pulkovas lidosta tika atkal atvērta lidojumiem.
Pēc Holcas teiktā, pasažieri Tallinas lidostu neatstāja - tika nodrošinātas tikai nepieciešamās apkalpošanas procedūras, piemēram, tualešu tvertņu iztukšošana, vēsta "Postimees.ee".
Naktī uz piektdienu Ukrainas bruņotie spēki veica virkni dronu triecienu vairākos objektos Rietumkrievijā. Bezpilota lidaparāti tika fiksēti arī netālu no Maskavas un Sanktpēterburgas. Tā rezultātā vairāku lidostu, tostarp Pulkovas, darbība tika īslaicīgi pārtraukta.
Līdzīga situācija notika arī 24. augustā, kad pasažieru lidmašīna, kas lidoja no Ēģiptes uz Sanktpēterburgu, bija spiesta nolaisties Tallinā sakarā ar Pulkovas lidostas pagaidu slēgšanu pēc Ukrainas dronu uzbrukuma.
Jāatzīmē, ka reisus no Ēģiptes uz Sanktpēterburgu veic ne tikai Ēģiptes, bet arī Krievijas aviokompānijas. Piemēram, 23. augustā "Aeroflot" reiss no Ēģiptes vairākas stundas nevarēja nolaisties Sanktpēterburgā tāda paša iemesla dēļ. Ja šī lidmašīna būtu lūgusi piezemēties Tallinā, tā arī būtu tikusi uzņemta, neskatoties uz sankcijām.
"Mums nav tiesību atteikt sniegt palīdzību gaisa kuģim ārkārtas situācijā, neatkarīgi no tā, vai tas ir civilais vai militārais, un arī no tā, vai tas ir pakļauts sankcijām vai ne," pēc pirmā incidenta skaidroja Igaunijas Transporta departamenta aviācijas nodaļas direktors Jullars Salumē.