Eiropas Savienība stingrāk ierobežos Krievijas pilsoņus, kuri ceļo uz Eiropu
Eiropas Savienības valstis apspriež kvotu ieviešanu Šengenas vīzu izsniegšanai Krievijas tūristiem, kā arī iespēju pagarināt pieteikumu izskatīšanas termiņus un palielināt konsulāro nodevu 19. sankciju paketes ietvaros, laikrakstam "Izvestija" pavēstīja Eiropas Parlamenta deputāts Tomašs Zdehovskis.
Pēc viņa teiktā, tiek apspriesta arī pilnīga tūristu vīzu izsniegšanas aizliegšana Krievijas pilsoņiem, taču par šo jautājumu vienprātības nav. "Valstis, kurām ir kopīga robeža ar Krieviju - Baltijas valstis, Polija, Somija - stingri atbalsta stingrus ierobežojumus, savukārt citas, piemēram, Vācija, Francija vai Dienvideiropas valstis, kuras ir atkarīgas no tūrisma, izrāda lielāku piesardzību," sacīja Zdehovskis.
Diskusijas par vīzu ierobežojumiem ES Padomes līmenī apstiprināja neatkarīgais Eiropas Parlamenta deputāts Fernāns Karthaisers. Viņš neizslēdza iespēju, ka Brisele varētu ieteikt ES dalībvalstīm pilnībā pārtraukt tūristu vīzu izsniegšanu Krievijas pilsoņiem, vēsta "The Moscow Times".
"Pastāv risks, ka tiks ieviests pilnīgs aizliegums, taču vai tas kļūs par realitāti - grūti teikt," atzīmēja Karthaisers. Papildus vīzu ierobežojumiem 19. sankciju paketē var tikt iekļauts arī Polijas ierosinātais aizliegums Krievijas diplomātiem brīvi pārvietoties Šengenas zonā. Varšava uzskata, ka viņu pārvietošanās būtu jāierobežo tikai ar to ES dalībvalsti, kurā viņi ir akreditēti. Krievijas Ārlietu ministrija jau ir paziņojusi, ka reaģēs uz iespējamiem aizliegumiem.
Pēc pilna mēroga Krievijas armijas iebrukuma Ukrainā ES apturēja vienkāršotā vīzu režīma darbību ar Krieviju: vīzu maksa pieauga no 35 līdz 90 eiro, bet vīzas pieteikuma izskatīšanas termiņš - no 10 līdz 15 dienām. Vairākas Eiropas valstis, tostarp Polija, Latvija, Lietuva, Igaunija un Čehija, pilnībā pārtrauca tūristu vīzu izsniegšanu Krievijas pilsoņiem. 2024. gada februārī Beļģija ierosināja aizliegt Šengenas vīzu izsniegšanu Krievijas pilsoņiem.
2024. gada beigās Krievija ierindojās pieciniekā pēc iesniegto Šengenas vīzu pieteikumu skaita. Krievijas pilsoņi iesniedza apmēram 606 tūkstošus pieteikumu. Lai gan atteikumu īpatsvars salīdzinājumā ar pirms pandēmijas laiku bija aptuveni septiņas reizes lielāks, pērn šī tendence mazinājās - 2024. gadā atteikumu īpatsvars bija 7,5%, salīdzinot ar 10,6% 2023. gadā, liecina Eiropas Komisijas dati.
"ES var ieviest kvotas vīzu izsniegšanai uz Spāniju, Itāliju, Franciju, Grieķiju, kā arī samazināt pieraksta laiku skaitu par 30%," norāda tūrisma aģentūras "Mayel Travel" dibinātāja un izpilddirektore Maija Kotļara. Eksperte piebilda, ka pilnīgs vīzu izsniegšanas aizliegums Krievijas pilsoņiem ir maz ticams, jo šāds lēmums prasītu izmaiņas tiesiskajā regulējumā un visu ES valstu vienprātību.