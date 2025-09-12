Albānija par ministru iepirkuma jautājumos iecēlusi mākslīgo intelektu
Par Albānijas ministru publisko iepirkumu jautājumos iecelts Diella - mākslīgā intelekta ģenerēts modelis, kura vārds tulkojumā no albāņu valodas nozīmē "saule".
"Diella ir pirmais [valdības] loceklis, kas nav fiziski klātesošs, bet kuru virtuāli radījis mākslīgais intelekts," norāda Albānijas premjerministrs Edi Rama.
Diellam tiks uzticēta visu lēmumu pieņemšana par publiskajiem iepirkumiem, padarot tos "simtprocentīgi brīvus no korupcijas, un visi valsts līdzekļi iepirkuma procedūrās būs pilnīgi caurskatāmi", piebilda premjers.
Diella tika palaists janvārī kā mākslīgā intelekta darbināts virtuālais asistents, kas atgādināja sievieti albāņu tautastērpā, lai palīdzētu cilvēkiem lietot oficiālo e-Albānijas platformu, kas nodrošina dokumentus un pakalpojumus.
Līdz šim tas palīdzējis izsniegt 36 600 digitālu dokumentu un sniedzis ap 1000 pakalpojumu šajā platformā, liecina oficiāli skaitļi. Rama, kura partijas uzvara parlamenta vēlēšanās maijā nodrošināja viņam ceturto termiņu premjera amatā, tuvākajās dienās iepazīstinās parlamentu ar jauno valdību.
Cīņa pret korupciju, sevišķi valsts pārvaldē, ir svarīgs kritērijs Albānijas centienos iestāties Eiropas Savienībā. Rama ir iecerējis panākt Albānijas uzņemšanu šajā politiskajā blokā līdz 2030.gadam.