ASV atceļ sankcijas Baltkrievijas nacionālajai lidsabiedrībai "Belavia"
ASV atceļ Baltkrievijas nacionālajai lidsabiedrībai "Belavia" 2021.gadā noteiktās sankcijas, ceturtdien pēc aptuveni piecas stundas ilgās tikšanās Minskā ar Baltkrievijas diktatoru Aleksandru Lukašenko pavēstīja ASV prezidenta pārstāvis Džons Kols.
Rīkojumu nekavējoties atcelt ierobežojošos pasākumus Baltkrievijas lidsabiedrībai devis ASV prezidents Donalds Tramps, sacīja ASV prezidenta īpašā sūtņa Krievijas un Ukrainas jautājumos Kīta Kelloga vietnieks Kols.
"Tagad šo lēmumu, kas jau ir apstiprināts, pieņēmušas visas atbilstošās ministrijas un aģentūras - Valsts departaments, Tirdzniecības ministrija, Finanšu ministrija un citas organizācijas," Kola teikto citē Minskas oficiālā ziņu aģentūra BelTA.
Sankcijas "Belavia" tika noteiktas 2021.gada jūnijā pēc lidsabiedrības "Ryanair" reisa Atēnas-Viļņa lidmašīnas piespiedu nosēdināšanas Minskā un opozīcijas blogera Ramana Prataseviča aizturēšanas.
Lukašenko un Kola sarunās Minskā tika skarts arī Baltkrievijas cietumos turēto politieslodzīto liktenis, un drīz pēc sarunu noslēguma ASV vēstniecība Viļņā paziņoja, ka ASV delegācija ir ceļā uz Viļņu līdz ar 52 dažādu valstspiederību cilvēkiem, kas atbrīvoti no Baltkrievijas cietumiem.
No 52 atbrīvotajiem 51 jau ieradies Lietuvā. Viens atbrīvotais - baltkrievu disidents un prezidenta amata kandidāts Mikola Statkevičs - atteicās doties uz Lietuvu un palika Baltkrievijā.
ASV delegācija arī pavēstīja, ka no jauna tiks atvērta ASV vēstniecība Minskā.