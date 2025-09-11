Berlīnes elektrotīkla sabotāžu veica kreisie ekstrēmisti, paziņo ministre
Dedzināšanas uzbrukumu, kura rezultātā liela daļa Berlīnes dienvidaustrumu apgabala vairākas dienas palika bez elektrības, sarīkojuši kreisie ekstrēmisti, ceturtdien paziņoja Berlīnes federālās zemes iekšlietu ministre Īrisa Šprangere.
Tīmeklī publicētā vēstule, krā atbildību par uzbrukumu uzņēmušies anarhisti, pēc visa spriežot, ir autentiska, pilsētas parlamentā pavēstīja ministre.
Šī vēstule ir līdzīga citai, kas tika publicēta pēc februārī notikušā dedzināšanas uzbrukuma, kura mērķis bija uzņēmuma "Tesla" rūpnīca netālu no Berlīnes, norādīja ministre.
Otrdien Berlīnē Johannistāles rajonā tika aizdedzināti divi augstsprieguma līnijas balsti, radot lielus bojājumus svarīgām elektrolīnijām.
Pārrāvumu rezultātā bez elektrības palika aptuveni 50 000 mājsaimniecību un uzņēmumu, ko elektrotīkla operators raksturoja kā ilgāko elektroapgādes pārtraukumu galvaspilsētā vismaz 25 gadu laikā.
Remontdarbi turpinās, un arī ceturtdien tūkstošiem cilvēku joprojām bija bez elektrības.
Vēstuli, kas publicēta platformā "Indymedia", kura bieži izplata kreiso ekstrēmistu paziņojumus, parakstījuši "daži anarhisti". Tajā apgalvots, ka uzbrukuma mērķis bija "militāri rūpnieciskais komplekss" zinātnes parkā Berlīnes Adlershofas rajonā.
Vēstulē teikts, ka šajā teritorijā atrodas IT, robotikas, biotehnoloģiju, aviācijas, mākslīgā intelekta, drošības un ieroču rūpniecības uzņēmumi un pētniecības institūti.
Kā norādīja Šprangere, izmeklētāji uzskata, ka vainīgie bāzēti Vācijā. Nodarījumu ministre raksturoja kā kā ļoti noziedzīgu.
Uzbrukums tika veikts ļoti profesionāli, atzina Šprangere.
Citi politiķi iepriekš bija izteikuši pieņēmumu, ka šāda mēroga uzbrukumam bija nepieciešamas specifiskas zināšanas par nozari.
Šprangere nosodīja uzbrukumu un apsūdzēja vainīgos cilvēku dzīvību apdraudēšanā.