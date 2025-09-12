"Finnair" lidojumos pasažieriem piedāvāts ūdens, kas izraisīja sāpes vēderā
Lidojumos ar "Finnair" pasažieriem tika piedāvāts ūdens pudelēs, no kura dažiem radās kuņģa problēmas, ziņo "Yle".
Aviosabiedrība aicina visus pasažierus, kuriem pēc ūdens lietošanas lidmašīnā parādījušās sāpes vēderā vai citi simptomi, sazināties ar klientu atbalsta dienestu, vēsta "Postimees.ee".
Problēma radās pēc tam, kad viens no "Finnair" lidojumos pasniegtās ūdens "Villi Lähdevesi" piegādes partijām tika atsaukts no ražotāja, jo tajā tika konstatēts pārsniegts pieļaujamais baktēriju līmenis. Šāds pārkāpums varēja izraisīt gremošanas traucējumus tiem, kas šo ūdeni dzēra.
Pēc "Yle" sniegtās informācijas, atsauktās partijas derīguma termiņš beidzas 2027. gada 11. jūlijā. Ūdens izplatītājs, kas varētu būt izraisījis sāpes vēderā, ir uzņēmums "Finn Spring".
Uzņēmuma preses paziņojumā norādīts, ka partijas analīzēs tika konstatēts baktēriju līmenis, kas pārsniedz likumā atļauto normu.
Lai gan partija tika atsaukta, ražošanas kļūdas dēļ daži ūdens pudelīšu iepakojumi tomēr nonāca uz atsevišķiem "Finnair" reisiem.
"Finnair" paziņojumā uzsvērts, ka pasažieriem tika pārdots tikai ierobežots daudzums ūdens no skartās partijas un šis ūdens nebija pieejams visos reisos.
Tajā pašā paziņojumā teikts, ka šī partija tika pilnībā izņemta no visām lidmašīnām otrdien, 9. septembrī.
"Finnair" aicina pasažierus sazināties ar aviosabiedrības klientu atbalsta dienestu, ja pēc ūdens lietošanas lidmašīnā viņiem radās sāpes vēderā vai citi sliktas pašsajūtas simptomi.