Polija lūdz "Patriot" sistēmas un pretdronu aizsardzību no NATO
Pēc Krievijas dronu ielaušanās Polijas gaisa telpā Polija lūgusi NATO sabiedrotos nodrošināt tai papildu pretgaisa aizsardzības sistēmas un pretdronu tehnoloģijas, ziņo aģentūra "Bloomberg".
Varšava konsultējas ar NATO sabiedrotajiem par turpmāko palīdzību, aģentūrai atklāja avoti, kas ir informēti par šīm sarunām.
NATO valstis apsprieda dronu incidentu trešdien, Polijai iedarbinot NATO līguma 4.pantu, kas paredz konsultācijas starp NATO dalībvalstīm, ja kāda no tām uzskata, ka tās teritoriālā nedalāmība, politiskā neatkarība vai drošība ir apdraudēta. "Mums ir nepieciešamas [pretgaisa aizsardzības sistēmas] "Patriot", jo droni nav vienīgais Krievijas draudu veids mūsu gaisa telpai. Mums nepieciešama arī "pretdronu siena"," preses konferencē Varšavā paziņoja Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis.
Lielbritānijas aizsardzības ministrs Džons Hīlijs paziņoja, ka Lielbritānijas valdība izvērtē, kā atbildēt uz Polijas lūgumu. Sarunām pietuvināta persona atklāja, ka viens variants varētu būt pārvietot dažus no sešiem iznīcinātājiem "Typhoon", kas tika nosūtīti uz Poliju pirms sešām nedēļām NATO patrulēšanas misijas ietvaros.
Polijas premjerministrs Donalds Tusks platformā "X" pavēstīja, ka sarunās ar Francijas, Lielbritānijas, Itālijas, Vācijas un Nīderlandes līderiem trešdien saņēmis ne tikai solidaritātes apliecinājumus, bet arī priekšlikumus, kas paredz konkrētu atbalstu Polijas pretgaisa aizsardzībai.