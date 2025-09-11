ASV Pārstāvju palāta noraida mēģinājumu samazināt palīdzību Ukrainai
ASV Pārstāvju palāta trešdien pieņēmusi aizsardzības politikas likumprojektu 892,6 miljardu ASV dolāru apmērā, cita starpā paredzot Ukrainai 400 miljonus dolāru, ziņo ASV mediji.
Likumprojektu, kas apstiprina finansējumu un nosaka ASV armijas politiku, atbalstīja 231 Pārstāvju palātas loceklis. Pret balsoja 196 likumdevēji.
Pārstāvju palāta tagad nogaidīs līdz Senāts pieņems savu ikgadējā aizsardzības politikas likumprojekta versiju, un pēc tam sāksies abu likumprojektu saskaņošanas process pirms galīgā balsojuma, kas paredzēts vēlāk rudenī.
Cita starpā Pārstāvju palātas pieņemtajā likumprojektā paredzēti 400 miljoni ASV dolāru Pentagona Ukrainas drošības palīdzības iniciatīvai. Pārstāvju palāta noraidīja republikānes Mārdžorijas Teilores Grīnas priekšlikumu samazināt finansējumu Ukrainai. Pret to balsojot gan republikāņi, gan demokrāti.
Likumdevēji arī pievienoja prasību Pentagonam ziņot Kongresam, ja administrācija plāno atcelt vai apturēt Kongresa apstiprināto militāro palīdzību Ukrainai. Šis nosacījums, pēc visa spriežot, ir mēģinājums atjaunot Kongresa uzraudzības pilnvaras pēc tam, kad Aizsardzības ministrija vasarā nolēma apturēt palīdzību Ukrainai, neinformējot par to likumdevējus.