Īlons Masks drīzumā varētu zaudēt pasaulē bagātākā cilvēka titulu. Kurš viņu apsteidz?
Tehnoloģiju magnāts Īlons Masks ir uz robežas zaudēt pasaulē bagātākā cilvēka titulu par labu “Oracle” līdzdibinātājam un ASV prezidenta Donalda Trampa sabiedrotajam Lari Elisonam.
Tiek ziņots, ka Lari Elisonam ir izdevies īslaicīgi apsteidz Īlonu Masku un kļūst par bagātāko cilvēku pasaulē. Saskaņā ar “Bloomberg Billionaires Index” Elisona bagātība trešdien no rīta pieauga līdz 393 miljardiem ASV dolāru, pārspējot Maska 385 miljardus.
Pieaugums notika pēc tam, kad “Oracle” akcijas – kas veido lielu daļu Elisonam piederošās bagātības – kāpa vairāk nekā par 40%, pateicoties pārsteidzoši pozitīvam prognožu skatījumam par uzņēmuma mākoņinfrastruktūras un mākslīgā intelekta (AI) darījumiem. Taču līdz dienas beigām akciju cena daļu ieguvuma zaudēja, un Masks atkal atguva bagātākā cilvēka statusu.
Pirms īslaicīgās zaudēšanas Elisonam, Masks šo titulu bija noturējis gandrīz vienu gadu. Viņš potenciāli varētu saņemt kompensācijas paketi vairāk nekā 1 triljona dolāru vērtībā, ja nākamās desmitgades laikā sasniegs virkni ambiciozu mērķu, ko ierosinājusi viņa elektroauto uzņēmuma padome.
Tomēr šogad “Tesla” akcijas, kas ir Maska vērtīgākais bizness, ir kritušās. Elektroauto ražotājs saskaras ar investoru bažām par Trampa administrācijas ieviesto elektrotransporta iniciatīvu ierobežošanu, kā arī ar patērētāju kritiku par Maska politisko iesaisti.
Tikmēr “Oracle” pēdējā laikā ir dzinusi uz priekšu pieaugošā datu centru infrastruktūras pieprasījuma dēļ. Uzņēmums otrdien publiskotajā ceturkšņa finanšu pārskatā prognozēja, ka mākoņpakalpojumu ieņēmumi šogad pieaugs par 77%, sasniedzot 18 miljardus ASV dolāru, un arī nākamajos gados gaidāma izaugsme.
“Oracle” ziņo par strauju pieprasījuma kāpumu no mākslīgā intelekta uzņēmumiem pēc datu centriem, kas būtiski paaugstināja akciju cenu. Uzņēmums noslēdzis četrus daudzmiljardu dolāru līgumus pēdējā ceturksnī un tuvākajos mēnešos gaida vēl vairākus darījumus.
81 gadu vecais Elisons palīdzēja izveidot “Oracle” 1977. gadā un guva plašu atpazīstamību 1990. gados, kļūstot par publisku figūru, kas bija pazīstams ne vien ar savu grezno dzīvesveidu, bet arī ar datubāzu uzņēmumu, kas viņu padarīja bagātu.
Viņš bija “Oracle” vadītājs līdz 2014. gadam, bet pašlaik ieņem uzņēmuma valdes priekšsēdētāja un tehnoloģiju direktora amatu.
Elisons sevi pozicionējis arī kā prezidenta Trampa sabiedroto. Kad Tramps janvārī atgriezās Baltajā namā, Elisons kopā ar “OpenAI” vadītāju Semu Altmana un SoftBank vadītāju Masajoši Sonu paziņoja par projektu “Stargate”, lai veidotu mākslīgā intelekta infrastruktūru ASV.
“Oracle” ir izvirzīts arī kā viens no iespējamajiem “TikTok” pircējiem. Lietotni, kas pieder Ķīnas uzņēmumam “ByteDance”, ASV draud aizliegt, ja tā neatsavinās īpašumtiesības. Janvārī, kad Trampam jautāja, vai viņš būtu atvērts tam, ka Maska īpašumā nonāk “TikTok”, viņš atbildēja: “Es gribētu, lai to nopērk arī Lari.”