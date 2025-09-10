ASV kongresmenis brīdina: atbalsta samazināšana Baltijas valstīm veicina Krievijas agresiju
ASV kongresmenis, Baltijas valstu sadarbības grupas līdzpriekšsēdētājs Dons Beikons platformā "X" kritizējis Pentagona lēmumu samazināt atbalstu Baltijas valstīm.
"Es esmu ceļā uz Pārstāvju palātu, lai cīnītos pret mūsu Ukrainas un Baltijas sabiedroto pamešanu. Atbalsta samazināšana ir vājuma pazīme, kas aicina uz vēl lielāku Krievijas agresiju," pavēstīja Beikons.
"Vēsture to atcerēsies kā vienu no lielākajām ASV vadības neveiksmēm," brīdināja republikāņu kongresmenis.
Kā vēstīja laikraksts "Financial Times", augusta beigās Pentagona amatpersonas Eiropas diplomātiem pavēstījušas, ka ASV vairs nefinansēs programmas, kas paredz pie Krievijas robežas esošo NATO valstu bruņoto spēku apmācību un tehnisko apgādi.
Iespējamās izmaiņas attiecas arī uz finansējumu Baltijas drošības iniciatīvai, kuras ietvaros ASV piešķir finansējumu, lai Baltijas valstis iegādātos amerikāņu ieročus, apmācītu specvienības un saņemtu izlūkošanas atbalstu.