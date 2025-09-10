Vācijas bruņoto spēku gaisa aizsardzības sistēma "Patriot".
Pasaulē
Šodien 22:39
NATO vajadzētu notriekt dronus virs Ukrainas, uzskata bijušais Polijas diplomāts
Bijušais Polijas diplomāts Roberts Pščels uzsver, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins mēģinājis sēt nesaskaņas Polijā un starp Poliju un Ukrainu, taču dronu iebrukums radījis “nebijušu vienotību”.
Pščels, kurš savulaik vadīja NATO Informācijas biroju Maskavā, norāda, ka Krievijas prezidents testējis NATO spējas: “Viņš ir kļūdījies. Vai tas nozīmē, ka viņš apstāsies? Nē. Domāju, ka viņš mēģinās vēlreiz, jo vismaz desmit gadus vada hibrīdkara darbības pret NATO valstīm.”
Diplomāts uzsver, ka šobrīd galvenā atšķirība ir starp vienotību un konkrētu rīcību. NATO esot jāsāk domāt un jāsagatavojas, kā risināt dronu problēmu Austrumu flangā, ziņo "Sky News".
Viņš aicina pārskatīt arī Ukrainas ierosinājumu atļaut aliansei notriekt dronus Ukrainas gaisa telpā, neuzskatot to par tiešu iesaistīšanos karā.
Runājot par ASV prezidentu Donaldu Trampu, Pščels piebilda: "Viņš sāk saprast, ka patiesībā Putins viņu maldina. Viņš to ilgi nepanesīs."