Moldova izraida Baltkrievijas vēstniecības darbinieku: "Mums jāattīra mūsu iestādes…"
Ministrija nepaskaidroja, kādēļ šāds lēmums pieņemts, bet norādīja, ka Baltkrievijas vēstniecības darbinieks pasludināts par nevēlamu personu un tam jāatstāj Moldova.
Prāga pirmdien paziņoja, ka Čehijas, Ungārijas un Rumānijas izlūkdienesti izjaukuši spiegu tīklu, kuru Eiropā veidoja Baltkrievija. Čehijas Drošības informācijas dienests (BIS) paziņoja, ka starp spiegiem bija arī bijušais Moldovas Izlūkošanas un drošības dienesta (SIS) vadītāja vietnieks. Viņš tika aizturēts pirmdien Rumānijā.
47 gadus vecais vīrietis, kuram ir dubultā Moldovas un Rumānijas pilsonība, tiek turēts aizdomās par valsts nodevību, paziņoja Rumānijas prokuratūra, atklājot, ka aizdomās turamais 2024. gadā un 2025. gadā divreiz ticies ar Baltkrievijas Valsts drošības komitejas (KGB) aģentiem. Abas reizes tikšanās notikusi Budapeštā.
Komentējot šo lietu, Moldovas valdības preses pārstāvis norādīja, ka varasiestādes turpinās centienus "identificēt personas, kas veic sabotāžu un darbojas citu valstu, nevis Moldovas Republikas interesēs". "Mums ir jāattīra mūsu iestādes no tiem, kas diemžēl ir nodevuši Moldovas Republikas intereses," viņš piebilda.
Polija otrdien paziņoja, ka drošības dienests aizturējis Baltkrievijas aģentu. Polija arī pavēstīja, ka izraidīs baltkrievu diplomātu par agresīvu pret Poliju vērstu darbību atbalstīšanu.
Arī no Čehijas izraidīts baltkrievu diplomāts, kurš bija saistīts ar minēto spiegu tīklu.