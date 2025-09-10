Protestos Francijā 200 aizturēto
Francijā trešdien kustības "Bloquons Tout" ("Bloķēsim visu") rīkotajos protestos pret valdības virzītajiem taupības pasākumiem un nevienlīdzību aizturēti aptuveni 200 cilvēku, pavēstīja Iekšlietu ministrija.
Protestu gaitā tika bloķēti ceļi, dedzinātas atkritumu tvertnes, bet policija lika lietā asaru gāzi.
Rennā, Francijas rietumos, protestētāji aizdedzinājuši autobusu, bet elektrolīnijas bojājumu dēļ dienvidrietumos apturēta vilcienu satiksme, pavēstīja iekšlietu ministrs Brino Retaijo.
Protestētāji cenšas radīt "sacelšanās klimatu", norādīja ministrs.
Kustība "Bloquons Tout" vasarā sociālajos medijos uzņēma apgriezienus, aicinot bloķēt ceļus, rīkot streikus, demonstrācijas un citas protesta akcijas.
Tai ir plašs prasību klāsts, un daudzas no tām vērstas pret taupības pasākumiem.
Francijas prezidents Emanuels Makrons otrdien premjerministra amatā iecēla līdzšinējo aizsardzības ministru Sebastjēnu Lekornī.
Lekornī tagad konsultēsies ar Nacionālās sapulces politiskajām partijām, lai pabeigtu steidzami nepieciešamā budžeta izstrādi, teikts Elizejas pils paziņojumā.
Līdzšinējais premjerministrs Fransuā Beirū pirmdien parlamentā uzticības balsojumā cieta sakāvi. Otrdien Beirū paziņoja par atkāpšanos.
Beirū izsludināja balsojumu pēc vairāku mēnešu strupceļa, kas bija iestājies budžeta dēļ, valdībai cenšoties samazināt tēriņus.