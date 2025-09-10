Leiena aicina uz sankcijām pret Izraēlu
Reaģējot uz situāciju Gazas joslā, Eiropas Komisija (EK) apturēs visus maksājumus Izraēlai, trešdien paziņojusi EK prezidente Urzula fon der Leiena.
"Mēs apturēsim savu divpusējo palīdzību Izraēlai. Mēs apturēsim visus maksājumus (..), taču tas neietekmēs mūsu sadarbību ar pilsonisko sabiedrību vai [holokausta muzeju] "Jad Vašem"," uzrunājot Strasbūrā Eiropas Parlamenta (EP) deputātus, paziņoja fon der Leiena.
"Mēs ierosināsim sankcijas pret [Izraēlas] ministriem ekstrēmistiem un vardarbīgajiem [ebreju] kolonistiem," piebilda EK prezidente.
"Cilvēka izraisīts bads nedrīkst būt kara ierocis. Bērnu vārdā, cilvēcības vārdā tam jābeidzas. (..) Tas, kas notiek Gazas joslā, nav pieņemams, (..) un Eiropai jārāda piemērs, kā tas bijis iepriekš," uzsvēra fon der Leiena.
Viņa ierosināja arī apturēt ES un Izraēlas Sadarbības līgumu, kas kopš 2000. gada regulē abu pušu politiskās un ekonomiskās attiecības.