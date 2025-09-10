Ungārija ar "Shell" noslēdz desmit gadu līgumu par gāzes piegādēm
Ungārija otrdien parakstīja desmit gadu gāzes piegādes līgumu ar Lielbritānijas enerģētikas milzi "Shell", taču uzsvēra, ka neplāno atteikties no Krievijas gāzes.
Starp "Shell" un Ungārijas valsts elektroenerģijas uzņēmumu MVM noslēgtais līgums paredz valstij no 2026. gada kopumā piegādāt divus miljardus kubikmetru gāzes.
"Šis ir ilgtermiņa līgums ar līdz šim ilgāko termiņu un līdz šim lielāko apjomu, kas noslēgts ar rietumvalstu partneri," sacīja Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto.
Pašlaik Ungārija saņem gāzi no "Shell" saskaņā ar līgumu par 250 miljonu kubikmetru dabasgāzes piegādēm ik gadu laika posmā no 2021.gada līdz 2027. gadam.
Taču Sijārto uzsvēra, ka ar jauno piegāžu līgumu nav paredzēts aizstāt Krievijas gāzi.
"Diversifikācija mums nenozīmē atteikšanos no jau esošajiem avotiem un maršrutiem, gluži pretēji - jaunie avoti un maršruti papildinās jau esošos," sacīja ministrs.
Ungārijai ir 15 gadu līgums ar Krievijas "Gazprom", kas paredz līdz 2036. gadam saņemt 4,5 miljardus kubikmetru gāzes gadā. Pēdējos gados tam pievienoti papildu līgumi.
Budapešta joprojām ir cieša Kremļa sabiedrotā Eiropas Savienībā, neskatoties uz Krievijas pilna apmēra karu Ukrainā, un ir pretojusies aicinājumiem samazināt savu atkarību no Krievijas energopiegādēm.