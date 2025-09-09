Aizsardzības ministrs Sebastjēns Lekornī iecelts par jauno Francijas premjerministru
Francijas prezidents Emanuels Makrons premjerministra amatā iecēlis līdzšinējo aizsardzības ministru Sebastjēnu Lekornī, otrdien pavēstīja Elizejas pils. 39 gadus vecais Lekornī ieņēmis vairākus ministru amatus un tiek uzskatīts par tuvu Makrona uzticības personu.
Lekornī tagad konsultēsies ar Nacionālās sapulces politiskajām partijām, lai pabeigtu steidzami nepieciešamā budžeta izstrādi, teikts Elizejas pils paziņojumā.
Līdzšinējais premjerministrs Fransuā Beirū pirmdien parlamentā uzticības balsojumā cieta sakāvi. Otrdien Beirū paziņoja par atkāpšanos. Beirū izsludināja balsojumu pēc vairāku mēnešu strupceļa, kas bija iestājies budžeta dēļ, valdībai cenšoties samazināt tēriņus.
Kāds tuvs Makrona līdzgaitnieks, kas vēlējās saglabāt anonimitāti, iepriekš bija izteicies, ka prezidents varētu valdības vadīšanu uzticēt kādam, kas ilgu laiku ieņēmis ministra amatu un kuram viņš uzticas, piemēram līdzšinējam tieslietu ministram Žeraldam Darmanēnam vai aizsardzības ministram Sebastjēnam Lekornī. Taču gan Darmanēns, gan Lekornī ir pārāk labēji noskaņoti, lai būtu pieņemami sociālistiem, ar kuriem varētu nākties vienoties, lai rastu izeju no politiskās krīzes. Tāpēc reālistiskāka kandidāte varētu būt bijusi līdzšinējā veselības ministre Katrīna Votrēna, kas jau iepriekš vairākkārt minēta kā iespējamā premjerministre.
Tikmēr bijusī Nacionālās apvienības līdere Marina Lepēna jau paziņojusi, ka pirmstermiņa vēlēšanu izsludināšana nav Makrona "izvēle, bet pienākums". Arī Beirū priekšteča Mišela Brnjē valdība decembrī neizturēja uzticības balsojumu, un ja gada laikā kritīs arī trešais premjerministrs, Makronam nekas neatliks, kā izsludināt pirmstermiņa vēlēšanas, atzīst domnīca "Eurasia Group". Savukārt galēji kreiso līderis Žans Liks Melanšons aicinājis atkāpties pašam Maktonam.