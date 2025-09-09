Tramps nav atbalstījis Izraēlas triecienu "Hamas" līderiem Katarā, apgalvo Baltais nams
ASV prezidents Donalds Tramps nav piekritis Izraēlas izvēlei veikt triecienus palestīniešu teroristu grupējuma "Hamas" vadībai ASV sabiedrotās valsts Kataras teritorijā, otrdien paziņoja Baltais nams. Lai gan "Hamas" likvidēšana ir "cienīgs mērķis", trieciens Kataras galvaspilsētā Dohā "neveicina Izraēlas vai Amerikas mērķu sasniegšanu", žurnālistiem sacīja Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita, nolasot paziņojumu.
"Prezidents uzskata Kataru par Savienoto Valstu stingru sabiedroto un draugu un jūtas ļoti slikti par šī uzbrukuma vietu," viņa piebilda. Tramps licis savam sūtnim informēt Kataru par gaidāmo Izraēlas uzbrukumu, sacīja Levita.
Tiesa, Katara norāda, ka informācija no ASV saņemta tikai tad, kad Izraēlas uzbrukums Dohā jau bija sācies. "Izplatītie paziņojumi par to, ka Katara iepriekš tikusi informēta par uzbrukumu, ir nepatiesi," platformā "X" pauda Kataras Ārlietu ministrijas preses sekretārs Madžeds al Ansari. "Amerikāņu amatpersonas zvans pienāca brīdī, kad Dohā atskanēja Izraēlas uzbrukuma sprādzieni."
Izraēla otrdien Kataras galvaspilsētā Dohā veica triecienu palestīniešu grupējuma "Hamas" vadībai. Avots Kataras telekanālam "Al Jazeera" neoficiāli apstiprināja, ka uzbrukums bija vērsts pret "Hamas" sarunu delegāciju. Triecienā nogalināti vairāki cilvēki.
Kataras Iekšlietu ministrija pavēstīja, ka triecienā nogalināts Kataras Iekšējās drošības spēku kaprālis. "Hamas" pārstāvis "Al Jazeera" apliecināja, ka vairāku nogalināto vidu ir organizācijas vecākā sarunvedēja dēls, tomēr grupējuma vadības cilvēki izdzīvojuši.
Katara stingri nosodīja Izraēlas uzbrukumu "Hamas" līderu mājām Dohā, paziņojot, ka tas ir klajš starptautisko tiesību pārkāpums, kas apdraud Kataras un tās pilsoņu drošību. Izraēlas triecienu nosodījušas daudzas arābu un musulmaņu valstis, arī Saūda Arābija un Turcija.
Nosodījumu pauduši arī Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers un Francijas prezidents Emanuels Makrons.
2023.gada 7.oktobra uzbrukumos teroristu grupējums "Hamas" un citi kaujinieku grupējumi nogalināja ap 1200 cilvēku Izraēlas dienvidos, kā arī saņēma par ķīlniekiem un aizveda uz Gazas joslu vairāk nekā 250 cilvēkus. Kopš tā laika Izraēla veic vērienīgu militāru operāciju Gazā, kuras gaitā tā likvidējusi daudzas augsta ranga "Hamas" amatpersonas, to skaitā viņu poitiskā biroja vadītāju Ismailu Haniju, kuru uzspridzināja Irānas galvaspilsētā Teherānā 2024. gada 31. jūlijā, kā arī viņa pēcteci Jahju Sinvaru, kuru nošāva Gazā 2024. gada 16. oktobrī.