Elektropadeves paralīze Berlīnē, atbildību par sabotāžu uzņemas "anarhisti"
Berlīnē otrdien bez elektroapgādes palikuši 43 000 mājsaimniecību, un Vācijas policija uzskata, ka elektroapgādes traucējumus, visticamāk, izraisīja tīša dedzināšana. Berlīnes Johannistālas rajonā aizdegušies divi augstsprieguma torņi. Sākotnējā izmeklēšana liecina, ka notikusi tīša dedzināšana, kas bijusi politiski motivēta, un to, visticamāk, pastrādājuši ekstrēmisti.
Avārijas dienestiem par ugunsgrēku tika paziņots ap plkst.3 (plkst.4 pēc Latvijas laika). Liesmas tika apdzēstas aptuveni stundas laikā, un notikuma vietā strādā kriminālpolicija.
Bez elektrības Berlīnē palikušas 43 000 mājsaimniecību un aptuveni 3000 uzņēmumu pilsētas dienvidaustrumos. Traucēta arī tramvaju satiksme, kā arī vietām nedarbojas luksofori. Ugunsdzēsības dienests brīdināja, ka elektroapgādes atjaunošana var prasīt zināmu laiku. Ugunsdzēsēji palīdzēja diviem pansionātiem pārvietot daļu iemītnieku uz tuvējām slimnīcām.
Otrdienas pēcpusdienā atklātībā parādījās vēstule, kurā atbildību par dedzināšanu uzņēmušies anarhisti, un policija paziņoja, ka cenšas apstiprināt tās autentiskumu. Tekstā, kas publicēts tīmekļa vietnē "Indymedia", kas bieži publicē kreiso ekstrēmistu paziņojumus, teikts, ka akcija bijusi vērsta pret zinātnes parku Berlīnes Ādlershofas rajonā, kur atrodas vairāki tehnoloģiju centri, kā arī vairākas Berlīnes Humbolta universitātes fakultātes. Saskaņā ar vēstuli, ko parakstījuši "daži anarhisti", šajā rajonā atrodas IT, robotikas, biotehnoloģiju, aviācijas, mākslīgā intelekta, drošības un ieroču rūpniecības uzņēmumi un pētniecības institūti.
Parakstītāji, kas lūdz cietušo iedzīvotāju piedošanu, norādīja, ka akcijas mērķis bijis nodarīt kaitējumu "militāri rūpnieciskajam kompleksam". Remontdarbi varētu ilgt līdz trešdienai
Elektroenerģijas padeve atjaunota aptuveni 15 000 mājsaimniecību, pavēstīja vietējais elektrotīkla operators "Stromnetz Berlin", taču daudzām mājām un uzņēmumiem elektrības joprojām nav. Pārrāvums traucēja arī tramvaju satiksmi, kā arī luksoforu un mobilo un fiksēto tālruņu pakalpojumu darbību.
Uz laiku nebija pieejami neatliekamās palīdzības tālruņi, un policija aicināja iedzīvotājus ārkārtas situācijās ierasties tuvākajā nodaļā. Bez elektrības bija palikušas arī skolas un bērnudārzi, un ugunsdzēsēji glābēji tika izvietoti divos pansionātos, vairākus pacientus pārvietojot uz tuvējām slimnīcām.