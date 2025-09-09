Somija aicina nepielabināties Putinam ar Ukrainas teritoriju atdošanu
Krievijas diktatora Vladimira Putina problēmu nedrīkst risināt uz Ukrainas rēķina, otrdien Berlīnē Vācijas vēstnieku konferencē paziņoja Somijas ārlietu ministre Elīna Valtonena, noraidot ideju par Ukrainas teritoriju atdošanu Krievijai miera līguma ietvaros.
"Atteikšanās no tiesībām uz teritoriālo nedalāmību nozīmētu, ka 2025.gadā mēs atgriežam mūsu realitāti atpakaļ Otrā pasaules kara laikā," norādīja Valtonena. "Tam būtu kolosālas, šausminošas sekas visai pasaulei - valstu līdzāspastāvēšanu regulētu nevis kopīgi saskaņots noteikumu kopums, bet gan spēcīgāko nežēlība," uzsvēra ministre. "Īstermiņā un ilgtermiņā tas nepavisam nebūtu miers."
Putins nevēlas piekrist uguns pārtraukšanai vai pat sarunām, norādīja Valtonena. "Ja sarunās tiktu upurētas Ukrainas teritorijas daļas vai suverenitāte, mēs nebūtu atrisinājuši pamatproblēmu," piebilda Valtonena. "Putina problēmu nevar atrisināt uz Ukrainas rēķina."
Viņa aicināja brīvo pasauli stratēģiski ierobežot Krievijas ambīcijas, norādot, ka izmaksas būtu jāsedz Eiropas Savienības (ES) līmenī. Krievijas manevrēšanas iespējas ir vēl vairāk jāierobežo ar sankcijām, sacīja Valtonena, aicinot noteikt tarifus pilnīgi visam Krievijas eksportam uz ES iekšējo tirgu.
Valtonena pauda, ka Maskava ir jāsauc pie atbildības par karu un neskaitāmajiem kara noziegumiem Ukrainā. "Sankciju spiedienu nedrīkst atcelt, kamēr Krievija nav izpildījusi savu pienākumu maksāt kompensāciju," piebilda Somijas diplomāte.
Katru gadu vairāk nekā 220 Vācijas diplomātisko pārstāvniecību vadītāji pulcējas Ārlietu ministrijā Berlīnē uz četru dienu konferenci, lai apspriestu Vācijas ārpolitikas un drošības politikas prioritātes un valsts lomu mainīgajā pasaulē.