Izraēla dod triecienu "Hamas" vadībai Katarā
Izraēlas armija paziņojusi, ka otrdien devusi triecienu palestīniešu teroristiskās organizācijas "Hamas" vadībai Kataras galvaspilsētā Dohā.
"Gadiem ilgi šie "Hamas" vadības locekļi vadījuši teroristiskās organizācijas operācijas, [viņi] ir tieši atbildīgi par [2023. gada] 7. oktobra slaktiņu, kā arī organizējuši un vadījuši karu pret Izraēlas valsti," teikts armijas paziņojumā.
Televīzijas kanāls "Al Arabiya" vēsta, ka saskaņā ar sākotnējām ziņām uzbrukumā likvidēts "Hamas" sarunu delegācijas vadītājs Halils al Haija.
Teroristiskais grupējums viņa nāvi pagaidām nav apstiprinājis.
Al Haija ir augstākā ranga "Hamas" līderis ārpus palestīniešu teritorijām un vadīja netiešās sarunas ar Izraēlu par uguns pārtraukšanu. Pamatā viņš uzturējās Katarā.
Kāds avots Kataras televīzijas kanālam "Al Jazeera" neoficiāli apstiprinājis, ka uzbrukums bijis vērsts pret grupējuma sarunu delegāciju.
Katara stingri nosodījusi Izraēlas uzbrukumu "Hamas" līderu mājām Dohā, paziņojot, ka tas esot atklāts starptautisko tiesību pārkāpums, kas apdraud Kataras un tās pilsoņu drošību.