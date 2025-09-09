Sandu: Krievija grib vēlēšanās sagrābt Moldovu
Krievija īsteno neierobežotu iejaukšanos, lai mēģinātu panākt, ka Moldova šomēnes gaidāmo parlamenta vēlēšanu rezultātā nonāk tās varā, otrdien Strasbūrā uzrunājot Eiropas Parlamenta (EP) deputātus, paziņoja Moldovas prezidente Maija Sandu.
"28. septembrī Moldovā notiks vēlēšanas ar vistālejošākajām sekām tās vēsturē," norādīja prezidente.
"Šodien mēs saskaramies ar neierobežotu hibrīdkaru, kāds nebija pieredzēts pirms pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Kremļa mērķis ir skaidrs - ar vēlēšanu urnu palīdzību sagrābt Moldovu, izmantot to pret Ukrainu un pārvērst mūs par starta platformu hibrīduzbrukumiem Eiropas Savienībā (ES)," brīdināja Sandu.
"Mūsu eiropeiskais ceļš nav tikai vērtību jautājums, tas ir izdzīvošanas jautājums, un tieši tāpēc, ka mēs esam ievērojami pavirzījušies uz priekšu šajā ceļā, Krievija ir izvērsusi savu hibrīduzbrukumu arsenālu pret mums," sacīja prezidente.
Moldovas līdere detalizēti izklāstīja virkni iespējamo Krievijas taktiku, sākot no nelikumīga finansējuma kriptovalūtās, dezinformācijas kampaņām sociālajos medijos un beidzot ar tiešu balsu pirkšanu.
"Moldova nav vienīgā, kas aizsargā savu demokrātiju. ES mūs ir atbalstījusi finansiāli, tehniski un politiski, un mēs esam tai dziļi pateicīgi," viņa sacīja.
Pirms vēlēšanām ES ir atbalstījusi Moldovu, un pagājušajā mēnesī Vācijas, Francijas un Polijas līderi kopīgi devās simboliskā vizītē uz Kišiņevu.