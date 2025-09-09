Provokatīvais grafiti meistars Benksijs pārsteidz ar jauno darbu. FOTO

Benksija jaunais darbs Londonā
Anonīmais mākslinieks Benksijs turpina atstāt aiz sevis provokatīvus vēstījumus. Šoreiz nav palikusi neskarta Karaliskās tiesas ēkas siena centrālajā Londonā.
Grafiti attēlots tiesnesis parūkā un melnā mantijā, kurš ar āmuru sit protestētājam, kurš guļ uz zemes, bet uz viņa plakāta šļakstās asinis.
Darbs nav tieši saistīts ar kādu konkrētu notikumu, taču tas parādījies pirmdien, divas dienas pēc tam, kad Londonā tika arestēti gandrīz 900 cilvēki, kuri protestēja pret to, ka grupai “Palestine Action” ir aizliegts darboties, vēsta "BBC".
“Palestine Action” ir Apvienotās Karalistes pro-palestīniešu tiešās darbības tīkls, dibināts 2020. gadā. Tā mērķis ir pārtraukt Izraēlas pastāvošo režīmu un starptautisko iesaisti Izraēlas militārajā darbībā, īpaši ieroču ražošanā. Organizācija rīko protestus, ieņem telpas, bojā īpašumus un veic vandālisma aktus, lai traucētu ieroču rūpniecības darbību Apvienotajā Karalistē. “Palestine Action” sevi raksturo kā grupu, kas īsteno “nedrošas, bet nemilitāras” darbības, un apgalvo, ka nekad nav ievainojusi cilvēkus. Tomēr 2025. gada 5. jūlijā Lielbritānijas valdība to pasludināja par teroristisku organizāciju.
Mākslas darbs drīz tika aizsegts. Tiesas amatpersonas “BBC” sacīja, ka sienu notīrīs. Tiesu un tribunālu pārvaldes pārstāvis norādīja, ka Karaliskā tiesa ir vēsturiska ēka, kurai “jāsaglabā oriģinālais raksturs”.
Savā “Instagram” profilā Benksijs publicēja darbu, apliecinot, ka tas ir viņa. Attēla paraksts bija: “Royal Courts Of Justice. London.” jeb Karaliskās tiesas ēka, Londona.
Benksija darbi bieži kritizē valdības politiku, karu un kapitālismu.