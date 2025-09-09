Čehija atklājusi Baltkrievijas spiegu tīklu
Pirmdien, 8. septembrī, Čehijas Drošības dienests (BIS) kopā ar Rumānijas un Ungārijas specdienestiem paziņoja, ka identificējis Baltkrievijas spiegu tīklu, kas darbojās vairākās Eiropas valstīs.
Operācijas laikā identificēti vairāki Baltkrievijas drošības komitejas virsnieki un viņu līdzdalībnieki. Viņu vidū ir arī bijušais Moldovas Izlūkošanas un drošības dienesta (SIS) vadītāja vietnieks Aleksandrs Balans, kurš 2024. un 2025. gadā Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā tikās ar Baltkrievijas drošības komitejas virsniekiem.
Pēc izmeklētāju teiktā, šo tikšanos laikā Moldovas pilsonis nodeva Baltkrievijas virsniekiem klasificētu informāciju apmaiņā pret finansiālu atlīdzību un saņēma no Baltkrievijas puses turpmākus norādījumus par to kā rīkoties. Saskaņā ar ES aģentūra "Eurojust" sniegto informāciju, Moldovas pilsoņa darbības bija vērstas uz to, lai radītu draudus Rumānijas nacionālajai drošībai. Aizdomās turētais tika aizturēts Rumānijā 8. septembrī.
🚨Former deputy head of #Moldova’s Intelligence and Security Service Alexandru Balan has been brought in for questioning in Bucharest. Investigators suspect him of passing classified information to #Belarus’s KGB for money. pic.twitter.com/DmHbJLeTzn— Denis Dermenzhi (@iamdenya_de) September 9, 2025
Vienlaikus Čehijas Ārlietu ministrija pasludinājusi kādu Baltkrievijas diplomātu par "persona non grata". Viņš tiek turēts aizdomās par spiegošanu diplomātiskā aizsegā. Diplomātam dotas 72 stundas, lai pamestu Čehijas Republiku, bet Valsts varas iestādes, reaģējot uz notikušo, aicinājušas ierobežot akreditēto diplomātu no Krievijas un Baltkrievijas pārvietošanos Šengenas zonā.
Uz šiem paziņojumiem reaģējusi arī Krievijas Ārlietu ministrija, kas norādīja, ka šādus aicinājumus uzskata par "atklāti konfrontējošu soli", kam sekos "neizbēgami atbildes soļi no Krievijas puses".