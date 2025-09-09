Austrālija satricina pasauli ar lielāko narkotiku operāciju: trīs tonnas narkotiku un vairāk nekā 1200 aizturēto
Nedēļu ilgas operācijas laikā Austrālijas policija aizturējusi vairāk nekā 1200 cilvēkus un konfiscējusi gandrīz trīs tonnas narkotiku, otrdien paziņojusi policija.
Policijas operācija ilga no 1. līdz 5.septembrim un tajā piedalījās Austrālijas federālās un štatu tiesībsargājošās iestādes, kā arī Jaunzēlandes policija. Operācija galvenokārt bija vērsta uz 1,4-butāndiola (1,4-BD) konfiscēšanu. Šī viela arvien biežāk saistīta ar gadījumiem, kas notikusi pārdozēšanu un seksuāli uzbrukumi. Operācijas laikā tika konfiscēti gandrīz 2000 litru 1,4-BD.
Austrālijas Federālās policijas pārstāvis norādīja, ka kopš 2024.gada marta, kad 1,4-BD tika iekļauts uz robežas kontrolējamo vielu sarakstā, tas kļuvis par robežpārbaudēs visvairāk atklāto nelegālo narkotiku pēc svara. "Šī viela rada lielu atkarību un ir arī ļoti bīstama, tāpat kā citas nelegālās narkotikas, piemēram, metamfetamīns un kokaīns," norādīja policijas pārstāvis.
Policija arī konfiscēja 569 kilogramus kokaīna, 90 kilogramus metamfetamīna un 58 kilogramus ketamīna, kā arī MDMA un marihuānu. Vēl 611 kilogramus narkotiku un ķīmisko vielu, kas tiek izmantotas narkotiku ražošanai, tika konfiscētas jūrā.