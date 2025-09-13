Vai tiešām Ziemeļkorejā katru rītu tiek atskaņota "baisa" melodija, lai pamodinātu cilvēkus?
"Baisa" un "kā no distopijas filmas" – šādi daudzi apraksta slaveno melodiju, kas atskan katru rītu sešos no rīta Phenjanā, Ziemeļkorejā.
Nesen "TikTok' paltformā "uzpeldēja" virāls video, kuru publicējis satura veidotājs Čarlzs, kurš galvo, ka divreiz aizbēdzis no Ziemeļkorejas. Šajā video viņš dalās atmiņās, ka katru rītu Ziemeļkorejā atskan "baisa skaņa" jeb modinātāja signāls. Vairāki mediji ziņo, ka šī skaņa tiek atskaņota precīzi sešos no rīta. Viņš skaidro, ka video redzama dzelzceļa stacija, jo tajā ir iebūvēts liels skaļrunis. Šī stacija atrodas Phenjanā.
Dziesma, kā raksta "Daily Mail", ir sešas minūtes un 30 sekundes gara, un tiek minēts, ka šis skaņdarbs kalpo kā atgādinājums par Kimu ģimenes stingro kontroli pār valsti.
"Mazākās pilsētiņās mums katram ir radio, kuru nav iespējams izslēgt. Tas ieslēdzas un izslēdzas konkrētos laikos. Tāpat ir mašīnas, kas braukā apkārt pilsētai un atskaņo šo skaņu, lai mūs pamodinātu," stāsta Čarlzs.
Kāpēc ir nepieciešams modināt ļaudis? Vīrietis skaidro, ka šādā veidā cilvēki tiek aicināti iziet ārā no mājām, lai iztīrītu ielas. Pēc viņa domām, Phenjana varētu būt daudz tīrāka nekā dažas vietas Losandželosā. Ziemeļkorejā nav iespējams izvairīties no ielas tīrīšanas pienākuma, piebilst Čarlzs.
@charlesnorthkorea North Korean People Wake Up to This. #askanorthkorean #northkoreandefector #dprk #fyp ♬ original sound - charlesnorthkorea
Platformā "TikTok" Čarlzam ir 256 tūkstoši sekotāju. Viena no viņa populārākajām rubrikām ir stāvēt uz ielas ar uzrakstu: "Esmu no Ziemeļkorejas, pajautā man, ko vēlies." Tāpat viņš komentē arī dažādu saturu, kas saistīts ar valsti, no kuras divreiz aizbēdzis.
Bet šī nav pirmā reize, kad kāds dalās ar to, kas Ziemeļkorejā tiek atskaņots no rīta. Maikls Peilins (Michael Palin) arī ierakstīja šo pašu noslēpumaino skaņu "Channel 5" raidījumam par Ziemeļkoreju, kas tika pārraidīts 2018. gadā. Video pievienots raksta sākumā. Viņš to aprakstīja, kā "dīvainu".
Tāpat šī gada martā satura veidotāja Zoja (Zoe) platformā "TikTok" sekotājiem sniedza ieskatu par to, kā ir uzturēties Rasonā – pilsētā, kas ir īpaša ekonomiskā zona pie Ķīnas un Krievijas robežas un viena no nedaudzajām vietām, ko drīkst apmeklēt tūristi. Sešos no rīta viņa ierakstīja, kā modinātāja skaņa tiek atskaņota arī viņiem. Komentāros daudzi pauda, ka mūzika izklausās "baisa", "kā no distopijas filmas", un kāds rakstīja: "Meitēn, ievelc mani atpakaļ, man ir bail."