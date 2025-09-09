ASV atsakās no sadarbības ar Eiropu dezinformācijas apkarošanā
ASV paziņojušas Eiropas valstīm, ka tās atsakās no kopīgiem centieniem apkarot Krievijas, Ķīnas un Irānas dezinformāciju, vēsta laikraksts "The Financial Times".
Izdevums ziņo, ka pagājušajā nedēļā Eiropas valstis no ASV Valsts departamenta saņēmušas ziņu, ka ASV atceļ saprašanās memorandus, kas tika parakstīti pagājušajā gadā iepriekšējā ASV prezidenta Džo Baidena administrācijas laikā un kuru mērķis bija izveidot vienotu pieeju kaitīgas informācijas identificēšanai un atklāšanai no minētajām valstīm.
Memorandi bija daļa no iniciatīvas, ko vadīja ASV Valsts departamenta aģentūra Globālās iesaistīšanās centrs (GEC), kas cīnījās pret dezinformāciju, ko ārvalstīs izplata ASV pretinieki un teroristu grupējumi. Džeimss Rubins, kurš līdz decembrim vadīja GEC, nosauca šo soli par "vienpusēju atbruņošanās aktu" informācijas karā ar Krieviju un Ķīnu.
"Informācijas karš ir mūslaiku realitāte, un mākslīgais intelekts tikai palielinās ar to saistītos riskus," brīdināja Rubins. Viņš lēš, ka pagājušajā gadā aptuveni 22 Eiropas un Āfrikas valstis parakstīja nolīgumus ar ASV, kas bija daļa no Baidena administrācijas programmas ārvalstu manipulāciju apkarošanai. Iniciatīvas mērķis bija veidot kopīgu izpratni par draudiem un strādāt ar partnervalstīm, lai kopīgi reaģētu.
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija pagājušā gada decembrī slēdza GEC.