Jau drīzumā katrā Krievijas telefonā būs atrodama Kremļa spiegošanas lietotne "Max"
Jau no septembra visiem Krievijā pārdotajiem telefoniem obligāti jābūt aprīkotiem ar lietotni "Max", kas it kā skaitoties alternatīva populārajai saziņas lietotnei "WhatsApp". Ir tikai viena neliela problēma - aplikācija ļauj Krievijas Federālajam drošības dienestam (FSB) piekļūt lietotāju telefoniem.
Krievijas izstrādātajai lietotnei "Max" tāpat kā Ķīnas lietotnei "WeChat" nav ieviesta privātuma politika, un tas ļauj varas iestādēm piekļūt aplikācijas lietotāju personiskajai informācijai, piemēram, čatiem, telefona īpašnieka kontaktpersonām, fotoattēliem un atrašanās vietas datiem.
Lai reģistrētos lietotnē "Max", lietotājam ir jānorāda Krievijas vai Baltkrievijas tālruņa numurs, kam savukārt nepieciešams valdības izsniegts personas apliecības dokuments, kas nozīmē, ka jebkādi dati būs izsekojami līdz konkrētai personai.
“Viss, ko jūs telefonā darīsiet, būs pieejams FSB,” norāda trimdā dzīvojošais Krievijas interneta aizsardzības biedrības vadītājs Mihails Klimarevs.
Lai gan "Max", joprojām nav sasniedzis tādu popularitāti kā "WhatsApp", kas ir pārliecinoši populārākā ziņojumapmaiņas lietotne Krievijā ar aptuveni 96 miljoniem lietotāju, kam seko "Telegram" ar aptuveni 90 miljoniem lietotāju —, vietnei "Max" ir spēcīgs atbalstītājs: Krievijas valdība.
Šī gada jūnijā Krievijas vadītājs Vladimirs Putins parakstīja likumu par “nacionālās aplikācijas” izveidi, un drīz pēc tam tās izstrādei tika izvēlēts Krievijas tehnoloģiju uzņēmums "VK". Uzņēmumu faktiski kontrolē Krievijas gāzes uzņēmums "Gazprom" un Jurijs Kovaļčuks, kurš ir viens no galvenajiem Putina sabiedrotajiem. Bet to vada Putina palīga Sergeja Kirijenko dēls.
Sākot ar septembri, uz visiem jaunajiem tālruņiem, kas tiek pārdoti Krievijā, jābūt instalētai lietotnei "Max". Tikmēr Krievijas telekomunikāciju aģentūra "Roskomnadzor" šovasar sāka bloķēt zvanus "WhatsApp" un "Telegram". Lai gan valdība šo soli raksturoja kā "centienus aizsargāt lietotājus no krāpniekiem un teroristiem", lietotnes "WhatsApp" pārstāvji norādīja, ka šis ir mēģinājums "pārkāpt cilvēku tiesības uz drošu saziņu".