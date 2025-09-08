Vācijas kanclers Mercs brīdina par “viltus nostalģiju” attiecībās ar ASV
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs pirmdien Berlīnē uzstājās ar plašu ārpolitikas runu, kurā aicināja Eiropu gatavoties nākotnei, kur transatlantiskā alianse vairs nebūs drošības un ekonomikas pamats.
“Mums jāapzinās, ka mūsu attiecības ar ASV mainās,” viņš sacīja. “ASV pārskata savas intereses, tāpēc arī Eiropai jāpielāgo savas intereses, bez viltus nostalģijas,” norādīja kanclers.
Mercs atzina, ka attiecības ar Vašingtonu joprojām ir būtiskas, taču tās kļūs pragmatiskākas un balstītas uz konkrētām interešu tēmām. “ASV paliek mūsu svarīgākais partneris. Mēs esam gatavi ciešai koordinācijai un sadarbībai. Bet kļūst skaidrs, ka šī partnerība nākotnē būs mazāk pašsaprotama un tā būs vairāk balstīta uz savstarpēju interešu jautājumiem,” uzsvēra Mercs.
Kanclers aicināja Eiropu meklēt jaunas partnerības, lai stiprinātu savu stratēģisko neatkarību. “Mums jābūt aktīvākiem nekā līdz šim jaunu partnerību veidošanā un esošo partnerību stiprināšanā,” sacīja Mercs. Viņš savā runā pieminēja Dienvidamerikas valstis, Indiju, Indonēziju un Meksiku kā svarīgus sadarbības virzienus, kā arī norādīja uz potenciāliem partneriem Āfrikā un Āzijā ārpus G20 ietvariem.
Vienlaikus Mercs uzsvēra, ka Eiropa nevar izvairīties no sarežģītām attiecībām ar Ķīnu. “Mēs meklēsim sadarbību ar Ķīnu, kur tas iespējams, piemēram, klimata politikas jomā. Bet pieaugošā sistēmiskā sāncensība nozīmē, ka mums jādiversificē savas izejvielu un tirdzniecības ķēdes stratēģiskās suverenitātes vārdā,” norādīja Vācijas kanclers.