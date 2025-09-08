Francijas premjers Fransuā Beirū neiztur uzticības balsojumu
Francijas parlamentā pirmdien notika vēsturisks balsojums, kurā ar pārliecinošu vairākumu – 364 pret 194 balsīm – tika izteikta neuzticība Francijas premjerministram Fransuā Beirū.
Neparastā kārtā tieši pats Beirū izraisīja šo procesu, izsludinot uzticības balsojumu, lai izbeigtu mēnešiem ilgo politisko krīzi, kas bija iestājusies valdībai cenšoties samazināt valsts budžeta tēriņus. Beirū ierosinātais budžeta priekšlikums paredzēja teju 44 miljardu eiro izmaksu ietaupījumu, lai samazinātu Francijas ārējo parādu.
Beirū, kurš amatā nokalpoja vien deviņus mēnešus, kļuvis par pirmo premjerministru mūsdienu Francijas vēsturē, kas tika gāzts tieši ar uzticības balsojumu, nevis opozīcijas ierosinātu neuzticības balsojumu. Saskaņā ar konstitūciju viņam otrdienas rītā jāiesniedz Francijas prezidentam Emanuelam Makronam paziņojums par savu demisiju. Elizejas pils jau nākusi klāt ar paziņojumu, ka tuvāko dienu laikā valstī tiks iecelts jauns premjers.
Aizvadītajā gadā pēc parlamenta vēlēšanām Francija nonāca politiskā strupceļā, jo nevienam no politiskajiem spēkiem neizdevās iegūt pārliecinošu vairākumu. Vēlēšanās visvairāk deputātu mandātu ieguva kreiso spēku koalīcija, bet otrajā vietā ierindojās prezidenta Emanuela Makrona centristi, kuri gan zaudēja lielu daļu deputātu krēslu. Galēji labējās līderes Marinas Lepēnas partija "Nacionālā apvienība" palika trešajā vietā.
Beirū ir jau sestais premjers Makrona prezidentūras laikā, un valdības maiņa atkārtoti izgaismo sarežģīto līdzsvaru starp prezidenta centriskiem uzstādījumiem un parlamenta fragmentēto sastāvu.