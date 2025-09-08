Helikopteram nav bijis lidojuma plāna, un tā transponders bijis izslēgts.
Pasaulē
Šodien 18:21
Krievijas helikopters neatļauti ielidojis Igaunijas gaisa telpā - tam bija izslēgts transponders
Svētdien, 7. septembrī, Krievijas helikopters neatļauti pārkāpa Igaunijas gaisa telpu.
Saskaņā ar Igaunijas Aizsardzības spēku Ģenerālštāba preses dienesta sniegto informāciju helikopters "Mi-8" bez atļaujas ielidojis Igaunijas gaisa telpā virs Baltijas jūras netālu no Vaindlo salas.
Helikopteram nav bijis lidojuma plāna, un tā transponders bijis izslēgts.
Igaunijas gaisa telpā helikopters uzturējies aptuveni četras minūtes. Saistībā ar šo incidentu Igaunijas Ārlietu ministrija iesniegusi notu Krievijas vēstniecības Igaunijā pagaidu pilnvarotajam lietvedim. Šis bija jau trešais Krievijas gaisakuģa veiktais Igaunijas gaisa telpas pārkāpums šogad.