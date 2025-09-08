Krievijas helikopters neatļauti ielidojis Igaunijas gaisa telpā - tam bija izslēgts transponders
Helikopteram nav bijis lidojuma plāna, un tā transponders bijis izslēgts.
Svētdien, 7. septembrī, Krievijas helikopters neatļauti pārkāpa Igaunijas gaisa telpu.

Saskaņā ar Igaunijas Aizsardzības spēku Ģenerālštāba preses dienesta sniegto informāciju helikopters "Mi-8" bez atļaujas ielidojis Igaunijas gaisa telpā virs Baltijas jūras netālu no Vaindlo salas.

Helikopteram nav bijis lidojuma plāna, un tā transponders bijis izslēgts.

Igaunijas gaisa telpā helikopters uzturējies aptuveni četras minūtes. Saistībā ar šo incidentu Igaunijas Ārlietu ministrija iesniegusi notu Krievijas vēstniecības Igaunijā pagaidu pilnvarotajam lietvedim. Šis bija jau trešais Krievijas gaisakuģa veiktais Igaunijas gaisa telpas pārkāpums šogad.

