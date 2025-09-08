Sirmgalvi apkrāpj "astronauts, kuram pietrūka naudas skābeklim"
Kāda sirmgalve šķīrās no aptuveni viena miljona jenu (nepilni 5780 eiro) pēc interneta mīlas dēkas ar cilvēku, kurš uzdevās par astronautu un lūdza viņas palīdzību, lai novērstu kritisku situāciju savā kosmosa kuģī, vēsta “Japan Times”.
Japānas Hokaido salas 80 gadus vecā iedzīvotāja ar krāpnieku iepazinās sociālajos tīklos šā gada jūlijā, un vietējās policijas pārstāvis šo gadījumu nodēvēja par “romantisko krāpniecību”. Lai liktu sirmgalvei labprātīgi šķirties no naudas, kādu dienu krāpnieks viņai paziņojis, ka “šobrīd atrodas kosmosā” un viņa kosmosa kuģim “uzbruka un viņam vajadzīgs skābeklis,” sacīja amatpersona.
Krāpnieks pierunāja vientuļo dāmu viņam tiešsaistē pārskaitīt naudu skābekļa iegādei un šādā veidā izkrāpa no viņas apmēram vienu miljonu jenu.
“Ja cilvēks, ar kuru iepazīstieties sociālajos tīklos, kādā brīdī pieprasa no jums naudu, lūdzu, esiet uzmanīgi par krāpniecības iespēju un ziņojiet par to policijai,” uzsvēra policijas pārstāvis.
Pasaules Bankas dati liecina, ka iedzīvotāju vecuma ziņā Japāna ir otrā visvairāk novecojusī valsts pasaulē (29,56% iedzīvotāju 2023. gadā bija vismaz 65 gadus veci) pēc bagātnieku paradīzes Monako (36,36% iedzīvotāju), un gados vecāki cilvēki bieži kļūst par dažādu organizēto krāpnieku upuriem. Pie izplatītām krāpšanas metodēm pieder izlikšanās par upura kritiskā situācijā nonākušu ģimenes locekli, lai “situācijas glābšanai” izkrāptu naudu.
Pērnā gada oktobrī britu kanāls “Sky News” žurnālisti atklāja krāpšanas centru Kambodžā un ziņoja, kā tiešsaistes krāpšanas industrija ir izplatījusies visā dienvidaustrumu Āzijā. Īpašos apsargātos centros strādā tūkstošiem cilvēku, kuru uzdevums ir iemantot miljoniem upuru visā pasaulē uzticēšanos naudas izkrāpšanas nolūkā. Nereti paši krāpnieki šajā arodā ievilināti ar viltus solījumiem vai draudiem, un faktiski nokļuvuši šī rūpala mafijas verdzībā. Savā reportāžā “Sky” atsaucās uz ASV Miera institūta datiem, ka tikai Kambodžā, Mjanmā un Laosa strādā vairāk nekā 300 000 tiešsaistes krāpnieku, kuri pasaulē izkrāpuši līdzekļus vismaz 34 miljardu dolāru (29 miljardi eiro).