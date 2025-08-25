Jaunzēlandē tēvs ar trim maziem bērniem jau gandrīz četrus gadus slapstās kalnos: izmisusī ģimene lūdz atdot bērnus
Jaunzēlandē turpina meklēt Tomu Kallamu Filipsu, kurš 2021. gada 9. decembrī no ģimenes mājas aizveda trīs mazus bērnus, un kopš tā laika viņu atrašanās vieta nav zināma. Laikā, kad vecāki cīnījās par bērnu aizbildniecību, 34 gadus vecais tēvs nolēma problēmu atrisināt radikāli un no mājām Marokopā nezināmā virzienā aizveda tobrīd 5 gadus veco Emberu, 6 gadus veco Maveriku un 8 gadus veco Džeidu. Filipsa ģimene aicina viņu atgriezties un nogādāt bērnus mājās.
Pēdējo reizi kopš pazušanas viņi tika redzēti 2024. gada oktobrī, kad kāda pusaudžu grupa viņus ieraudzīja ejam cauri krūmājiem un nofilmēja šo satikšanos.
Filipsa ģimene nu pirmo reizi publiski vērsusies pie vīrieša, lūdzot viņu atgriezties un atdot bērnus. “Man tevis pietrūkst un man pietrūkst tas, ka esmu tavas dzīves daļa, es ļoti vēlos redzēt tevi un bērnus un atkal būt jūsu dzīvē,” Jaunzēlandes ziņu vietnei “Stuff” atzina viņa māsa Rozija. Viņa norādīja, ka nav sazinājusies ar brāli kopš viņa pazušanas.
Rozija piebilda, ka brālis ir prasmīgs būvnieks, un pilnīgi iespējams, ka viņš kaut kur kalnos ir uzbūvējis mājokli sev un bērniem, turklāt viņa izdzīvošanas iemaņas mežonīgā dabā varētu ļaut viņam neierobežotu laiku neatgriezties civilizācijā.
Rozija arī nodeva “Stuff” savas mātes Džūlijas zīmīti: “Tom, man ir ļoti skumji, ka tu domāji, ka tev tas jādara, neņemot vērā, cik ļoti mēs tevi mīlam un varam atbalstīt. Man sāp katru reizi, kad redzu bērnu vai tavas fotogrāfijas un tavas mantas, kas joprojām ir šeit.” “Katru dienu es mostos ar cerību, ka šī būs tā diena, kad jūs visi atgriezīsieties mājās,” rakstīja Džūlija. “Džeida, Maverik, Ember, es jūs ļoti mīlu un ļoti ilgojos būt daļa no jūsu dzīves.”
Policija uzskata, ka, iespējams, Toms Filipss bērnus no mājām aizveda pēc tam, kad zaudēja cīņā par viņu aizbildnību. Domājams, ka Filipss ar bērniem slēpjas Ziemeļsalas rietumu Vaikato reģionā. 2024. gadā tika izsludināta 80 000 Jaunzēlandes dolāru (vairāk nekā 40 000 eiro) atlīdzība par informāciju, kas ļautu noskaidrot viņu atrašanās vietu.
Pēc tam, kad pusaudžu grupa pērn oktobrī nejauši kalnos satika Filipsu ar bērniem, kuri gāja ar mugursomām un bija tērpušies maskēšanas apģērbā, viņus trīs dienas neveiksmīgi mēģināja atrast. Nelīdzēja pat policijas un armijas helikopteru iesaistīšana.
Full Story— Eddie (@Health00810) October 10, 2024
: Missing Father and Children spotted in New Zealand Bush After 3 Years
A father and his three children, missing for nearly three years, were recently sighted in a rural area of New Zealand. Tom Phillips and his children, Jayda, 11, Maverick, nine, and Ember, eight,… pic.twitter.com/xLH4iPbbau
Policija jau izdevusi Filipsa aresta orderi saistībā ar vairākiem iespējamiem viņa pastrādātajiem noziegumiem, piemēram, bankas aplaupīšanā 2023. gada. Policija paziņoja, ka bankas aplaupīšanā viņam bija līdzdalībniece, un brīdināja ļaudis Filipsam netuvoties, jo, visticamāk, viņš ir bruņots. Savukārt 2023. gada novembrī Filips un kāds neminēts bērns, abi maskās, naktī esot izsituši veikala logu un aizbēguši ar nozagtu kvadriciklu.
Likumsargi arī uzskata, ka Filipsam bēguļošanā no likumsargiem palīdz citas personas.
Bērnu māte Keta pērn emocionālā uzrunā lūdza sabiedrības palīdzību bērnu atrašanā. “Šodien es stāvu jūsu priekšā un lūdzu jūsu palīdzību, lai mani bērni atgrieztos mājās,” viņa sacīja “Facebook” publicētajā uzrunā, norādot, ka Emberai ir astma, un viņai ir vajadzīga medicīniska aprūpe, un vispār bērniem ir vajadzīga mamma.
Izrādās, ka Toms Filipss ar bērniem jau bija pazudis uz nepilnām trim nedēļām 2021. gada septembrī. Toreiz Filipsa māsa paziņoja, ka viņš “gribēja izvēdināt galvu” un kopā ar bērniem dzīvoja teltī. Jaunzēlandes plašsaziņas līdzekļi toreiz vēstīja, ka dzīvošana savvaļā bērnu veselībai nekaitēja, pēc atgriešanās viņi bija “sprigani” kā vienmēr, kā norādīja viņu vecāmamma. Policija gan nenovērtēja “galvas vēdināšanas” savdabīgo veidu, tā kā viņa meklēšanā bija iesaistīti sauszemes un jūras spēki, tostarp droni, laivas, helikopters un pat lidmašīna, bet visa meklēšanas operācija izmaksāja simtiem tūkstošus dolāru, tādējādi Filipsam izvirzīja apsūdzības par policijas resursu izniekošanu. Tiesas sēdei bija jānotiek 2021. gada 5. novembrī, taču kovida pandēmijas izraisīto ierobežojumu dēļ to pārcēla uz 2022. gada 12. janvāri. Taču tobrīd Filipss ar bērniem jau bija pazuduši pa īstam, un nu jau gandrīz gadu kopš pēdējās manīšanas reizes no viņiem nav ne vēsts.