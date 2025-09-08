Austrālijā sievietei piespriež mūža ieslodzījumu par vīra radinieku noindēšanu ar mušmirēm
Austrālijas tiesa piespriedusi sievietei, kuru atzīta par vainīgu trīs sava šķirtā vīra radinieku noindēšanā ar mušmirēm, mūža ieslodzījumu
Šis spriedums pirmdien tika pieņemts pēc tam, kad žūrija atzina Erinu Patersoni (Erin Patterson) par vainīgu viņas vīramātes un vīratēva – Geila (Geil) un Dona (Don) Patersonu – un vīramātes māsas Hīteras Vilkinsonas (Heather Wilkinson) slepkavībā, pasniedzot viņiem pusdienās liellopa fileju Velingtona gaumē (“Beef Wellington”) ar zaļajām mušmirēm.
50 gadus vecā sieviete tika arī atzīta par vainīgu mēģinājuma noslepkavot Vilkinsonas vīru, Ianu, kurš vairākas nedēļas pavadīja slimnīcā. Patersonas šķirtais vīrs, Saimons, bija uzaicināts, taču nepiedalījās 2023. gada jūlija pusdienās, kas notika viņas mājās Leongatā.
Tiesnesis Kristofers Bīls norādīja, ka slepkavības rūpīgā izplānošana un Pētersones nožēlas trūkums nozīmē, ka sodam jābūt smagam.
“Jūsu noziegumu postošā ietekme neaprobežojas tikai ar upuriem. Jūsu rīcība ir nodarījusi ciešanas daudziem cilvēkiem,” viņš teica uzklausīšanas laikā Melburnā.
“Jūs ne tikai pārtraucāt trīs dzīvības un radījāt neatgriezenisku kaitējumu Iana Vilkinsona veselībai, tādējādi iznīcinot Pētersonu un Vilkinsona ģimenes, bet arī nodarījāt nenovērtējamu ciešanu saviem bērniem, atņemot viņiem mīļos vecvecākus,” viņš piebilda.