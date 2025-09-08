Tramps brīdina “Hamas” pēdējo reizi: ja viņi nepiekritīs atbrīvot ķīlniekus, būs jārēķinās ar sekām
ASV prezidents Donalds Tramps svētdien paziņojis, ka izteicis "pēdējo brīdinājumu" palestīniešu teroristu grupējumam "Hamas", uzsverot, ka grupējumam jāpieņem vienošanās par ķīlnieku atbrīvošanu.
"Izraēlieši ir piekrituši maniem nosacījumiem. Ir pienācis laiks arī "Hamas" pieņemt šos nosacījumus. Esmu brīdinājis "Hamas" par sekām, kas var rasties, ja nosacījumi netiks pieņemti. Šis ir mans pēdējais brīdinājums," sociālajos tīklos paziņoja ASV prezidents, sīkāk nepaskaidrojot.
"Hamas" drīz pēc tam paziņoja, ka ir gatavs "nekavējoties sēsties pie sarunu galda", norādot, ka "no amerikāņiem izskanējušas dažas idejas, kuru mērķis ir panākt vienošanos par pamieru".
Tīmekļa izdevums "Axios" ziņoja, ka ASV prezidenta īpašais sūtnis Stīvens Vitkofs pagājušajā nedēļā nosūtīja "Hamas" jaunu priekšlikumu, kas paredz ķīlnieku atbrīvošanu un pamieru.
Baltais nams nav izpaudis sīkāku informāciju par šo priekšlikumu, bet Tramps svētdien izteicās, ka visi par to dzirdēs pavisam drīz. "Varētu notikt labas lietas. (..) Es domāju, ka mums drīzumā būs vienošanās par Gazu," sacīja Tramps.
"Hamas" 2023. gada oktobrī nolaupīja no Izraēlas 251 cilvēku. Izraēlas varasiestādes uzskata, ka 47 ķīlnieki joprojām atrodas Gazas joslā, un 25 no viņiem jau ir miruši.