Sarkanās jūras dzelmē pārrauti kabeļi, iedragājot interneta pieejamību Dienvidāzijā un Tuvajos Austrumos
Daļā Dienvidāzijas un Tuvo Austrumu svētdien traucēta interneta pieejamība, jo Sarkanajā jūrā ir pārrauti zemūdens kabeļi. Pagaidām nav skaidrs, kas kabeļus pārrāvis.
Ir bažas, ka to varētu būt izdarījuši Jemenas hutiešu nemiernieki, kas uzbrūk kuģiem Sarkanajā jūrā, apgalvojot, ka tādējādi cenšas izdarīt spiedienu uz Izraēlu, lai tā izbeigtu karu pret teroristu grupējumu "Hamas" Gazas joslā. Taču hutieši ir nolieguši atbildību par iepriekš notikušiem kabeļu pārrāvumiem Sarkanajā jūrā.
Uzņēmums "NetBlocks", kas uzrauga piekļuvi internetam, paziņoja, ka "vairāki zemūdens kabeļu pārrāvumi Sarkanajā jūrā ir pasliktinājuši interneta savienojamību vairākās valstīs", to vidū Indijā, Pakistānā, Saūda Arābijā un Apvienotajos Arābu Emirātos. Bojātas kabeļu sistēmas SMW4 un IMEWE, un bojājumu vieta ir netālu no Džidas Saūda Arābijā.
Jau ziņots, ka Baltijas jūrā bijuši gadījumi, kad kuģi ar enkuriem sabojājuši sakaru un elektrības kabeļus, kā arī gāzesvadu, un ir izteikti pieņēmumi, ka to organizējusi Krievija.