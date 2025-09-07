Iespējams, Sigeru Isiba pieņēmis lēmumu par demisiju, lai izvairītos no šķelšanās partijā.
Šodien 10:45
Par demisiju paziņojis Japānas premjerministrs
Par atkāpšanos no amata paziņojis Japānas premjerministrs Sigeru Isiba.
Isiba kļuva par Liberāldemokrātiskās partijas (LDP) līderi un premjerministru pagājušā gada rudenī, taču kopš tā laika LDP, kas Japānā gandrīz bez pārtraukumiem valdījusi kopš 1955.gada, zaudējusi vairākumu abās parlamenta palātās. Liberāldemokrātu politiķi jau kādu laiku aicinājuši Isibu atkāpties. Sabiedriskā raidorganizācija NHK ziņoja, ka Isiba pieņēmis lēmumu demisionēt, lai izvairītos no šķelšanās partijā.