“Es nevaru doties pie terorista!” Zelenskis aicina Putinu uz Kijivu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis noraidījis Krievijas diktatora Vladimira Putina priekšlikumu doties uz Maskavu, lai apspriestu pamieru, pirmo reizi komentējot šo ierosinājumu intervijā ar “ABC News”.
“Viņš var atbraukt uz Kijivu,” sacīja Zelenskis. “Es nevaru doties uz Maskavu, kamēr mana valsts ir zem raķešu triecieniem, zem uzbrukumiem katru dienu. Es nevaru doties pie šī terorista galvaspilsētā.”
“Putins to saprot,” viņš piebilda, vairākkārt norādot, ka Putins nemeklē tikšanos ar viņu, turpinot karu Ukrainā. Zelenskis pauda, ka Putina piedāvājums ir mēģinājums “atlikt tikšanos”.
Krievijas diktators trešdien paziņoja, ka “nekad nav bijis pret tikšanos ar Zelenski”. “Ja Zelenskis ir gatavs, tad lai viņš brauc uz Maskavu,” sacīja Putins. “Šī tikšanās notiks.”
Tramps pagājušajā mēnesī Aļaskā notikušajā samitā ar Putinu par mērķi bija izvirzījis trīspusēju tikšanos starp ASV, Krievijas un Ukrainas līderiem, vēlāk norādot, ka divpusēja tikšanās starp Putinu un Zelenski notiktu pēc tam, kad Ukrainas vadītājs ierastos Baltajā namā.
Pēc Zelenska paustā, “Putins spēlē spēles ar Savienotajām Valstīm.”
“Ja cilvēks nevēlas tikties kara laikā, protams, viņš var piedāvāt kaut ko tādu, kas nav pieņemams nedz man, nedz citiem,” par Putina aicinājumu izteicās Zelenskis.