Tramps: Eiropai jāuzņemas vadošā loma drošības garantiju nodrošināšanā Ukrainai
ASV palīdzēs Ukrainai, bet Eiropas valstīm jāuzņemas galvenā loma drošības garantiju nodrošināšanā, Baltā nama preses brīfingā paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps.
Tramps sacīja, ka Eiropas valstīm būtu jāuzņemas vadība drošības garantiju sniegšanā Ukrainai, vienlaikus apliecinot Vašingtonas gatavību palīdzēt.
ASV prezidents uzsvēra, ka Amerika nepametīs Ukrainu, tomēr norādīja, ka galvenā loma šajā procesā ir Eiropas partneriem. “Mēs viņiem palīdzēsim. Mēs vēlamies izglābt daudz dzīvību, tāpēc darīsim kaut ko šajā sakarā. Es domāju, ka cilvēki to sagaida. Mēs viņiem palīdzēsim,” apliecināja Tramps.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka Eiropai jābūt pirmajai, kas nodrošina garantijas. “Eiropa būs pirmā, un ar lielu pārsvaru. Un viņi grib būt pirmie. Viņi grib redzēt tam galu. Eiropa grib redzēt tam galu,” paziņoja ASV prezidents.
Trampa komentāri seko pēc jaunākajām diskusijām par Eiropas drošību. 4. septembrī Francijas prezidents Emanuels Makrons pēc “gribētāju koalīcijas” tikšanās paziņoja, ka 35 valstu līderi ir gatavi sniegt Ukrainai drošības garantijas, un 26 valstis paudušas gatavību vai nu nosūtīt karavīrus, vai nodrošināt noteiktus resursus garantiju spēku atbalstam.
Makrons norādīja, ka ASV ieguldījums tiks precizēts nākamo nedēļu laikā.
Nākamajā dienā televīzija NBC News, atsaucoties uz vairākiem avotiem, vēstīja, ka ASV varētu uzņemties vadošo lomu plašas buferzonas kontrolē, kas tiktu izveidota, lai pasargātu Ukrainu no Krievijas agresijas iespējamas miera vienošanās gadījumā starp Ukrainu un Krieviju.
Tikmēr Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs uzskata, ka Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pašlaik neesot pamata izbeigt karu vai noslēgt miera līgumu ar Ukrainu.
Šie paziņojumi izskan laikā, kad starptautiskās diskusijas par iespējamo Ukrainas drošības garantiju ietvaru un transatlantisko partneru lomām nākotnes miera procesā kļūst arvien intensīvākas.