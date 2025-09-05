"Hamas" izplata jaunu video ar izraēliešu ķīlniekiem
Palestīniešu kaujinieku grupējums "Hamas" izplatījis jaunu video, kurā redzami divi cilvēki, ko grupējums 2023. gada oktobrī nolaupīja no Izraēlas.
Video redzams Izraēlas pilsonis Gajs Gilboa-Dalals, kā arī uz īsu brīdi redzams Alons Ohels, kuram ir dubultā Izraēlas un Vācijas pilsonība.
Gilboa-Dalals, kurš video sākumā redzams automašīnā, stāsta, ka atrodas Gazas pilsētā, kur esot vēl vairāki ķīlnieki. Viņš saka, ka "Hamas" gatavojas viņus tur turēt arī Izraēlas plānotās Gazas pilsētas ieņemšanas laikā. Vēlāk video Gilboa-Dalals redzams sarunājamies ar Ohelu.
Pagaidām nav skaidrs, kādos apstākļos šis videoieraksts tika uzņemts un vai Gilboa-Dalals runāja pēc savas gribas vai arī spiediena un draudu iespaidā. Video apgalvots, ka ieraksts tapis augusta beigās.
Izraēlas armija ceturtdien pavēstīja, ka kontrolē 40% no Gazas pilsētas, un plāno ieņemt visu pilsētu.
"Hamas" sagūstīto cilvēku tuvinieki bažījas, ka militārā ofensīva var izrādīties letāla ķīlniekiem.
Grupējums pēdējo reizi publicēja video ar ķīlniekiem pirms aptuveni pusgada.
Gilboa-Dalals un Ohels tika nolaupīti mūzikas festivāla "Nova" teritorijā netālu no robežas ar Gazas joslu 2023.gada 7.oktobrī. Viņi abi "Hamas" gūstā pavadījuši jau 700 dienas.
Izraēlas varasiestādes uzskata, ka no 48 ķīlniekiem, kas joprojām atrodas "Hamas" gūstā Gazas joslā, 20 cilvēki joprojām ir dzīvi, bet pārējie jau ir miruši.