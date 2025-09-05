Zelenskis: strādājam pie tā, lai piespiestu Krieviju virzīties uz mieru
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis "Ambrosetti" forumā paziņoja, ka Ukraina strādā pie plāna, kas spēs panākt Krievijas virzīšanos uz mieru.
Valsts vadītājs starptautiskajā ekonomikas forumā "Ambrosetti" piedalījās tiešsaistē. Par to, kā Zelenskis plāno piespiest Krieviju, viņš teica, ka nedrīkst atklāt.
“Es tagad nevaru atklāt visus sīkumus — tā ir ļoti sensitīva informācija un saistīta ar militāro jomu. Taču mēs gatavojam spēkus — uz zemes, gaisā un jūrā — kas, vienkārši īstenojot plānu, izdarīs spiedienu uz Krieviju, lai tā izbeigtu karu,” skaidroja Zelenskis.
Prezidents to nosauca par būtiskām pārmaiņām, norādot, ka 26 valstis no “Gribētāju koalīcijas” ir paudušas gatavību sniegt Ukrainai reālu drošības atbalstu.
“Tās ir spēcīgas valstis, un, protams, arī Itālija ir starp tām. Prezidents Tramps apstiprināja, ka Amerika ir gatava piedalīties. Nākamo nedēļu laikā ar katru valsti apspriedīsim, ko tieši tā var darīt. Un svarīgi, lai drošības garantijas sāktu darboties jau tagad, kara laikā, ne tikai pēc tā beigām,” viņš uzsvēra.