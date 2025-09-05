Baltās smilšu pludmales, bagātīga vēsture un vakariņas par 33 eiro uz četriem: mazzināms Eiropas kūrorts var kļūt par sezonas hitu
Mazzināms Bulgārijas kūrorts atzīts par labāko vietu lētai pludmales atpūtai jaunajā easyJet "Lēto pludmaļu indeksā", pateicoties tā bagātīgajai vēsturei, gleznainajām pludmalēm un pieejamām cenām.
Ja meklējat budžetam draudzīgu atpūtu, kas vienlaikus ir bagāta ar iespaidiem, tūristiem būtu vērts pievērst uzmanību Bulgārijai. Saskaņā ar easyJet sastādīto "Lēto pludmaļu indeksa" vērtējumu pirmo vietu ieguvusi Nesebras pilsēta — kūrorts pie Melnās jūras, kas ir pazīstams ar savām baltajām smilšu pludmalēm un vecpilsētu, kas iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.
Nesebra ir neliela pussala, kuru bieži dēvē par "Melnās jūras pērli". Pilsēta apvieno jūras šarmu, bagātu vēsturi un autentisku bulgāru kultūru. Šaurās bruģētās ieliņas, mājīgie 19. gadsimta māju arhitektūras pieminekļi un slavenā virtuve ar uzsvaru uz svaigiem jūras produktiem padara to par vienu no pievilcīgākajiem galamērķiem ceļotājiem.
Vecpilsētā saglabājušās vairāk nekā 40 baznīcas, daudzas no tām drupās. Vecākā no tām ir no 6. gadsimta, bet jaunākā — no 12. gadsimta beigām. Pilsētas apkārtnē paceļas Stranžas kalni, bet netālu atrodas Ropotamo dabas rezervāts, kas pazīstams ar savu savvaļas dabu, pārgājienu takām un putnu vērošanas iespējām. Kūrorts aktīvi attīstās kā ūdens sporta veidu centrs: šeit populāras ir hidroslēpes, vindsērfings un niršana. Ģimenes atpūtai darbojas liels akvaparks "Aqua Paradise", kurā ir daudz atrakciju, slidkalniņu un baseinu.
Vakaros pilsēta atdzīvojas: Nesebrā ir ap 20 bāriem un klubiem, turklāt naktsdzīve ir pieejama par pieņemamām cenām un nav sliktāka par slavenajiem Eiropas kūrortiem. Saskaņā ar easyJet datiem atpūta Nesebrā izmaksās tūristiem ievērojami lētāk nekā daudzās citās Eiropas valstīs:
Glāze alus — 1,90 €
Saldējums — 1,40 €
Ģimenes vakariņas četriem — 33 €
Nakts viesnīcā — 53 €
Tādējādi Nesebra apvieno divas būtiskas priekšrocības — bagātīgu kultūras programmu un zemas cenas, kas padara to īpaši pievilcīgu ģimenēm un jauniešiem. Ērtākais veids, kā nokļūt Nesebrā, ir lidojums uz Burgasas lidostu, kas atrodas tikai 35 kilometrus no kūrorta.
Otro vietu Lēto pludmaļu indeksa vērtējumā ieņem Budvas Rivjēra, Montenegro, slavena ar 35 kilometru garo Adrijas jūras piekrasti. Trešajā vietā ir Kosta-de-Almerija Spānijā, kur tūristus sagaida zelta pludmales un unikālā Tabernasa tuksneša ainava.