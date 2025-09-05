Pircējus pārsteidz "Shein" jaunā reklāmas seja, kas atgādina ASV satricinājušās slepkavības lietā apsūdzēto Luidži Mandžoni
Ķīnas ātrās modes tirgotājs “Shein” uzsācis izmeklēšanu pēc tam, kad vērīgi lietotāji tā interneta katalogā atrada krekla modeli, kura izskats aizdomīgi atgādina Luidži Mandžoni — jaunieti, kurš ASV apsūdzēts “UnitedHealthcare” izpilddirektora Braiena Tompsona nošaušanā. Viņa slepkavība uz ielas Ņujorkā 2024. gada 4. decembrī un slepkavas vajāšanas operācija nokļuva visas pasaules plašsaziņas līdzekļu uzmanības centrā.
Attēls, kurā Mandžonem ļoti līdzīgais vīrietis reklamē kreklu, bija redzams “Shein” tīmekļa vietnē, un pagaidām nav zināms, cik ilgi tas tur bija publicēts. Uzņēmuma pārstāvis paziņoja “BBC News”, ka šo attēlu bija piegādājis trešās puses pārdevējs un attēlu izņēma no vietnes, tiklīdz tika saņemta šāda informācija. Pārstāvis norādīja, ka “Shein” veic rūpīgu izmeklēšanu, pastiprina uzraudzības procesus un saskaņā ar savu politiku veiks atbilstošus pasākumus pret šo pārdevēju.
Daudzi uzskata, ka to ieguva ar mākslīgā intelekta palīdzību. “BBC Verify” ar sejas atpazīšanas rīku “Amazon Rekognition” noskaidroja, ka pastāv 99,9% līdzība starp viltus attēlu un Mandžonas reālu attēlu tiesas zālē.
Braiens Tompsons tika nošauts 4. decembrī pie viesnīcas Ņujorkā. 26 gadus veco Mandžoni policija arestēja Pensilvānijas štata ēstuvē pēc dažu dienu intensīvas meklēšanas. Izmeklētāji apgalvo, ka Mandžone gribēja nogalināt 50 gadus veco Tompsonu, jo izjuta naidu pret ASV veselības apdrošināšanas kompānijām. Aresta brīdī pie viņa atrada 2 lapu paziņojumu ar tekstu: “Šie parazīti to bija pelnījuši. Es atvainojos par jebkādām sāpēm un ciešanām, taču to vajadzēja izdarīt.”
Aprīlī Mandžone neatzina savu vainu nevienā apsūdzības punktā. Donalda Trampa, kurš ASV prezidenta amatā stājās jau pēc Tompsona slepkavības, ieceltā ASV ģenerālprokurore Pema Bondi jau paziņojusi, ka centīsies panākt, lai notiesāšanas gadījumā viņam piespriestu nāvessodu. Pagaidām nav zināms, kad varētu sākties Mandžones tiesas process, taču plašsaziņas līdzekļos norāda, ka 5. decembrī plānota tiesas sēde, kurā tiks noteikts konkrēts tiesas procesa sākšanas datums.
Tompsona slepkavības lieta piesaistījusi milzīgu uzmanību ASV, kur daudzi pauž dusmas pret valsts privātajiem veselības apdrošinātājiem, kuri pelna milzu naudu, nenodrošinot taisnīgus pakalpojumus ļaudīm, kuri spiesti maksāt lielas summas par veselības aprūpi.
Nav brīnums, ka Mandžoni daudzi uzskata par varoni, pie tiesas ēkas regulāri pulcējas viņa atbalstītāji, savukārt anonīmi ziedotāji internetā vāc līdzekļus viņa aizstāvības izdevumu segšanai. Daudzi ziedotāji savu lēmumu pamatoja ar lietas “politizāciju”, nāvessoda izmantošanas draudus, kā arī savu sašutumu par pašreizējo veselības aprūpes sistēmas stāvokli. Sakarā ar “ārkārtīgi lielo interesi un atbalstu” 14. februārī Mandžones advokātu komanda izveidoja tīmekļa vietni, kurā informē par lietas gaitu. Šajā vietnē publicēta arī Mandžones pateicība par sabiedrības atbalstu.
Vēl vairāk, “McDonald’s” darbinieks, kura informācija bija izšķiroša Mandžones notveršanā, kļuvis par naida izpausmju mērķi, savukārt pār pašu uzņēmumu gāzusies sliktu atsauksmju lavīna. Nāves draudus pat saņēmuši Madžoni arestējušie Pensilvānijas štata Altūnas policisti.
“UnitedHealthcare” ietilpst “UnitedHealth Group”, kas ir lielākā apdrošinātāja ASV ar tirgus kapitalizāciju vairāk nekā 460 miljardu dolāru apmērā 2024. gadā. 2024. gada “Fortune Global 500” sarakstā tā bija 8. vietā. Braiens Tompsons par “UnitedHealthcare” izpilddirektoru tika iecelts 2021. gada aprīlī, bet darbu kompānijā sāka jau 2004. gadā. 2024. gadā viņš algā saņēma 10,2 miljonus dolāru (8,76 miljoni eiro). Pusgadu pirms nāves pret viņu tika iesniegta prasība tiesā par insaidera informācijas tirdzniecību — prasītāji apgalvoja, ka viņš pārdeva savas “UnitedHealth Group” akcijas 15 miljonu dolāru vērtībā, zinot, ka uzņēmumam draud ASV Tieslietu ministrijas izmeklēšana. Prasību pret Tompsonu un citiem uzņēmuma vadītājiem ierosināja Holivudas ugunsdzēsēju pensiju fonds, viņus apsūdzot investoru neinformēšanā par izmeklēšanu, pirms viņi pārdeva uzņēmuma akcijas vairāk nekā 117 miljonu dolāru vērtībā, vēsta BBC.