Tramps paraksta rīkojumu tarifa samazināšanai Japānas automobiļu importam līdz 15%.
Pasaulē
Šodien 11:21
Tramps paraksta rīkojumu tarifa samazināšanai Japānas automobiļu importam līdz 15%
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien parakstīja izpildrīkojumu, ar kuru tiek samazināts muitas tarifs automobiļu importam no Japānas līdz 15%.
Tādējādi muitas tarifs Japānas automobiļiem samazināts no pašreizējiem 27,5%, un arī lielai daļai citu preču tarifs tiks noteikts 15% apmērā, teikts Baltā nama publiskotajā paziņojumā.
ASV un Japāna par savstarpējo tirdzniecības vienošanos paziņoja jau jūlija izskaņā, taču šīs vienošanās detaļas bija neskaidras.
Tramps rīkojumu parakstījis pēc tam, kad Japānas sūtnis tirdzniecības jautājumos ceturtdien devās uz Vašingtonu, lai mudinātu ASV prezidentu parakstīt šo dokumentu par izmaiņu stāšanos spēkā.
Japānas valdības preses pārstāvis Jošimasa Hajaši sacīja, ka Japāna atzinīgi vērtē šo izpildrīkojumu, kas iezīmē skaidru tirdzniecības vienošanās īstenošanu.